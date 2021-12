Telkom Dorong Peningkatan Kualitas Pengalaman Pelanggan untuk Tumbuhkan Bisnis di Era New Normal

Jakarta, 5 Desember 2021 – Customer Experience (CX) Summit 2021 untuk keempat kalinya akan kembali digelar pada tanggal 9 Desember 2021, dengan mengusung tema “Revive and Thrive Your Business by Transforming Customer Experience”. Acara CX Summit 2021 ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan motivasi para pelaku usaha untuk mempersiapkan strategi pertumbuhan bisnis ke depan yang lebih baik setelah melewati tantangan dan dampak pandemi selama dua tahun belakangan.

Acara CX Summit 2021 yang diselenggarakan secara online ini, direncanakan akan menjadi event CX Summit terbesar dan pertama kalinya di Indonesia yang menghadirkan virtual conference serta pameran virtual (virtual exhibition) dengan tampilan 3D dan 360 derajat yang akan memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung pameran pada tanggal 6-10 Desember 2021.

Pada acara virtual conference, CX Summit 2021 akan membahas aspek-aspek strategis yang mengedepankan peningkatan kualitas pengalaman pelanggan atau yang sering disebut sebagai Customer Experience (CX), di antaranya aspek terkait transformasi perusahaan menuju customer-centric, customer experience bagi perusahaan, industri UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah), industri ekonomi kreatif dan pariwisata.

Acara ini akan diisi oleh keynote speaker seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Turut meramaikan conference ini nantinya para narasumber dari berbagai kalangan dan industri.

Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid, menyampaikan, “TelkomGroup berkomitmen untuk mendukung penuh proses digitalisasi nasional dan akan terus berupaya untuk menghadirkan solusi layanan digital terbaik untuk mendampingi bangsa Indonesia menghadapi situasi pandemi serta membangkitkan kembali perekonomian nasional.”

“Acara CX Summit 2021 ini sangat penting untuk diikuti oleh para pelaku industri dan profesi CX untuk menambah ilmu dan benchmark terkait peningkatan kepuasan pelanggan yang bertujuan agar kita bersama-sama dapat terus melakukan peningkatan dan menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan khususnya dari aspek delivery kualitas pengalaman pelanggan (CX) yang tepat dan sesuai harapan” ujar Eva Noor, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Customer Experience Professional.

Acara yang diselenggarakan atas kolaborasi Telkom bersama asosiasi ICXP ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Penyelenggaraan CX Summit 2021 diharapkan dapat menjadi media untuk para pelaku usaha saling bahu membahu dalam peningkatan kualitas pelanggan sekaligus sebagai persiapan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai service country pada tahun 2045. Untuk bisa menghadiri acara CX Summit 2021 ini, masyarakat dapat melakukan registrasi melalui situs summit.cxsense.com.

