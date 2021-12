Persib Ungguli Madura United, Beckham Putra Nugraha Masih Jadi Jimat Keberuntungan Maung Bandung

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kembali hadirnya Nick Kuipers serta Beckham Putra Nugraha dalam daftar susunan pemain inti, berbuah manis raihan tiga poin bagi Maung Bandung, saat menghadapi Madura United pada pertandingan lanjutan seri ketiga BRI Liga 1 Tahun 2021 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (4/12/2021).

Keberuntungan 'Dewi Fortuna' bernama Beckham Putra Nugraha pun nampaknya masih berlanjut bagi Persib Bandung hingga pertandingan ke-15 kompetisi.

Bahkan, gol cepat yang dicetak Frets Butuan di menit tujuh pertandingan menghadapi Laskar Sapeh Kerrap pun lahir berkat umpan cerdas dari pemilik nomor punggung 7 tersebut.

Baca juga: Sedang Ramai Rumor Persib Akan Rekrut David da Silva, Castillion Jadi Cadangan & Baru Masuk Menit 90

Dengan capaian tersebut, maka adik kandung dari Gian Zola itu pun membuktikan bahwa selama Ia bermain sebagai starter, maka Persib Bandung akan selalu meraih kemenangan dari lawannya.

Bahkan, pemain kelahiran 20 Oktober 2001 tersebut, mampu menjadi penyelamat bagi Persib Bandung, salah satunya, saat para punggawa Pangeran Biru menghadapi tim berjuluk Serdadu Tridatu, Bali United di Stadion Indomilk Arena Tangerang, pada 18 Oktober lalu.

Meski saat itu Persib sempat tertinggal lebih dulu dari Bali United melalui gol Ilja Spasojevic di menit 7, namun gol Beckham di menit 36 mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hingga berakhirnya babak pertama.

Bahkan, pemuda yang akrab disapa Etam tersebut, mampu membuka asa kemenangan dengan kembali mencetak gol pada menit 46, sebelum akhirnya kembali disamakan melalui gol Yabes Roni pada menit 56, hingga peluit panjang akhir pertandingan dibunyikan wasit, skor tetap berkedudukan 2-2.

Hasil itu pun berlanjut pada pertandingan selanjutnya, dimana Persib menghadapi Borneo FC di Stadion Indomilk Arena Tangerang, dengan skor akhir berkesudahan dengan skor 0-0.

Keberuntungan Beckham bagi Persib, bukan hanya saat Ia di mainkan sebagai starter, namun juga saat turun dari bangku cadangan. Setiap kali Ia dimainkan, Persib berhasil meraih empat kali kemenangan, dua kali hasil imbang, dan hanya menelan dua kali kekalahan.

Adapun rincian hasil tersebut yaitu, Persib vs Barito Putera dengan skor 1-0, vs Persita Tangerang (2-1) vs Tira Persikabo (0-0), vs PSM Makassar (1-1), vs Persija (0-1), vs Persiraja Banda Aceh (4-0), Arema FC (0-1), Madura United (1-0).

Sejauh ini, dari sepuluh kali pertandingan yang dimainkan, Beckham telah mencetak dua gol dan dua umpan menjadi gol.

Baca juga: Sedang Ramai Rumor Persib Akan Rekrut David da Silva, Castillion Jadi Cadangan & Baru Masuk Menit 90