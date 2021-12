Bobotoh Cantik Hana Herawati Sebut Pemain Ini Layak Jadi Man of the Match, Bukan Pencetak Gol

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemenangan atas Madura United malam tadi di pekan ke-15 dengan skor tipis 1-0 mengukuhkan Persib Bandung di posisi dua klasemen, sambil menunggu hasil pertandingan lainnya antara Arema FC dengan Bali United, malam ini.

Kemenangan kedua tim nanti bisa sama-sama mengancam posisi Maung Bandung.

Gol kemenangan Persib atas Madura United dicetak oleh Frets Butuan di menit delapan.

Bobotoh cantik asal Sumedang, Hana Herawati (27), mengaku sangat senang atas penampilan yang ditunjukkan anak asuh Roberts Alberts semalam.

Namun, dia pun menilai skuad Maung Bandung masih banyak membuang peluang yang justru dapat melesakkan banyak gol ke gawang Muhammad Ridho.

"Harusnya Persib bisa menang dengan lebih dari satu gol. Andai saja tendangan dari Febri Haryadi yang sudah one on one dengan kiper bisa masuk, lalu sundulan Frets Butuan umpan dari Beckham Putra bisa lebih bawah, maka Persib bisa gol banyak," katanya, Minggu (5/12/2021).

Menurut Hana, pemain yang berkontribusi besar dalam pertandingan semalam ialah Beckam Putra.

Katanya, beberapa kali pemain bernomor punggung tujuh ini selalu merepotkan lini pertahanan Madura United dengan kecepatan yang dia miliki.

"Meski Frets mencetak gol, yang menjadi pemain terbaik dalam laga semalam menurut saya sih Beckham ya," katanya.

Selanjutnya, Persib Bandung sudah harus fokus melawan Persebaya Surabaya pada pekan 16, Rabu (8/12/2021).

Persebaya juga saat ini sedang dalam jalur positif setelah mengalahkan Barito Putera dan kini mereka berada di posisi lima klasemen Liga 1. (*)