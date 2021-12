Persib Bandung Lawan Madura United, Maung Bandung Berharap Tuah Pemain Asal Gedebage

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha berpeluang diturunkan sebagai starter saat Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Manahan Solo malam nanti.

Pelatih Robert Alberts tampaknya menjadikan pemain kelahiran 20 Oktober 2001 tersebut sebagai jimat keberuntungan agar Persib Bandung mampu meraih tiga poin dari lawannya.

Label jimat keberuntungan pun tampaknya tidak berlebihan.

Sebab, setiap kali adik dari Gian Zola tersebut di mainkan sebagai starter, Persib belum pernah kalah.

Bahkan, Beckham mampu menjadi penyelamat Maung Bandung saat berhadapan dengan Bali United di Stadion Indomilk Arena Tangerang, pada 18 Oktober lalu.

Saat itu, Persib mampu menahan imbang tim Serdadu Tridatu melalui brace atau dwi golnya, untuk menjadi penyama kedudukan skor 2-2. Padahal saat itu Persib sudah tertinggal melalui gol Ilija Spasojevic dan Yabes Roni.

Hasil ini pun berlanjut pada pertandingan selanjutnya, di mana Persib menghadapi Borneo FC di Stadion Indomilk Arena Tangerang, skor akhir berkesudahan dengan skor 0-0.

Sejauh ini pemain asal Gedebage, Kota Bandung, ini, sudah turun di sembilan pertandingan, baik sebagai starter maupun pemain pengganti.

Hasilnya Persib meraih tiga kali kemenangan, dua kali kalah, dan dua kali hasil imbang.

Adapun rincian hasil tersebut yaitu, Persib vs Barito Putera dengan skor 1-0, vs Persita Tangerang (2-1) vs Tira Persikabo (0-0), vs PSM Makassar (1-1), vs Persija (0-1), vs Persiraja (4-0), dan Arema FC (0-1)

Berdasarkan prediksi daftar susunan pemain Persib Bandung saat menghadapi Madura United, Beckham Putra akan diturunkan sejak menit pertama.

Layak dinantikan, akankah tuah Beckham Putera sebagai juru selamat Maung Bandung kembali berlanjut pada pertandingan nanti malam, atau label jimat keberuntungan tersebut hanya kebetulan saja.

