Marsya Voice of Baceprot Menangis, Saat Band Metal Asal Garut Ini Tampil di Brussel Belgia

TRIBUNJABAR.ID - Vokalis grup musik metal berhijab asa Garut Band of Baceprot, Marsya, menangis terharu ketika manggung di Brussel Belgia.

Marsya terharu dengan sambutan penonton saat menyaksikan konser Voice of Baceprot di Brussel.

Marsya dan kawan-kawan manggung dalam rangkaian tur bertajuk 'Fight Dream Believe: European Tour 2021', di Brussel, Kamis (2/12/2021).

Mereka tampil selama satu setengah jam di le Botanique Brussel.

Band metal yang digawangi Siti, Widi, dan Marsya ini terkejut mendapatkan sambutan dari masyarakat Belgia.

Melansir Antara, Sabtu (4/12/2021), Marsya menangis terharu karena mendapatkan sambutan yang sedemikian meriahnya.

Para personel VoB sepakat bahwa apresiasi tinggi dari penonton merupakan sumber energi dan kehangatan untuk tetap berkarya.

Terlebih, saat band metal tersebut membawakan lagu mereka yang berjudul 'God, Allow Me (Please) To Play Music', sorakan penggemar semakin menjadi-jadi.

Tak sekadar musik metal, Voice of Baceprot juga membawa nilai-nilai budaya Indonesia dan moderasi Islam di Tanah Air.

Marsya mengatakan bahwa lagu karya VoB ini diangkat dari kehidupan sehari-hari para personel VoB.