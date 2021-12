Sahabat Ungkap Foto Lawas Ibu Kandung Vanessa Angel, Langsung Viral, Netizen Soroti Ini

TRIBUNJABAR.ID - Di media sosial, viral foto yang memperlihatkan ibu Vanessa Angel di masa mudanya.

Seperti diketahui, ibu Vanessa Angel, Lucy Maywati sudah meninggal dunia sejak Vanessa kecil.

Kini, foto ibu kandung Vanessa diunggah di akun Instagram Emma Warokka.

Adapun foto itu merupakan foto pernikahan sosok yang disebut sebagai ibu dan ayah Vanessa Angel.

Orangtua Vanessa terlihat cantik dan tampan, serta mirip dengan putrinya.

"Ve, kamu memiliki yah dan ibu yang begitu cantik," tulisnya.

Foto ibu Vanessa Angel yang cantik viral di media sosial. (Instagram/vanessangelofficial/emmawarokkaofficial.2nd)

Emma memang memanggil istri Bibi Ardiansyah dengan sebutan Ve. Pada postingan sebelumnya, ia bahkan mengunggah video kolase foto-foto kenangan bersama Vanessa Angel.

Pada captionnya, ia bahkan menuliskan kerinduan mendalam untuk sahabatnya yang kini sudah meninggal dunia.

"Aduh kangennya sama mama Gala @vanessaangelofficial.. Ve cantik banget... Suaranya merdu... Periang, penyayang dan pekerja keras... We missed you so much Ve," tulisnya.

Pada postingan lainnya, Emma juga menuliskan kata-kata yang mengatakan kecantikan Vanessa turun dari ibu dan ayahnya.