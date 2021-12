Doddy Sudrajat Ungkap Sosok dalam Foto yang Disangka Ayah-Ibu Kandung Vanessa Angel, Masih Keluarga?

TRIBUNJABAR.ID - Doddy Sudrajat ayah Vanessa Angel angkat bicara terkait foto laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ayah dan ibu kandung Vanessa.

Sebelumnya foto tersebut viral di media sosial.

Salah satu sahabat Vanessa, Emma Warokka menyebut foto perempuan tersebut adalah ibu dari Vanessa Angel.

Emma memanggil Vanessa dengan sebutan Ve.

"Ve... You had such a beautiful mom and dad...," tulis @emmawarokkaofficial.2nd.

Postingan Emma Waroka soal foto diduga ayah dan ibu kandung Vanessa Angel. (Instagram Emma Waroka)

Di postingan sebelumnya, Emma juga menyebut Vanessa dengan sebutan Ve.

Emma terlihat mengungah video dan foto kebersamaannya dengan ibu Gala Sky.

"Aduh kangennya sama mama Gala @vanessaangelofficial.. Ve cantik banget... Suaranya merdu... Periang, penyayang dan pekerja keras... We missed you so much Ve ..," tulisnya.

Pada akhirnya, netizen menyoroti foto yang diunggah oleh Emma.

Apalagi, sebelumnya beredar kabar Doddy adalah ayah Tiri Vanessa.