Dituduh Sebagai Ayah Tiri Vanessa Angel, Doddy Sudrajat Marah? Jelaskan Siapa Pria dalam Foto Viral

TRIBUNJABAR.ID - Beredar kabar di media sosial yang menyebut-nyebut Doddy Sudrajat bukan ayah kandung Vanessa Angel.

Kabar ini berseliweran di media sosial sejak 1 Desember 2021.

Dugaan ini semakin mencuat lantaran pernyataan Nikita Mirzani yang juga viral di media sosial.

Nikita mengatakan, ayah kandung Vanessa sudah meninggal sebelum ibu kandung meninggal.

"Jadi gini, waktu itu ayahnya Vanessa kandung itu udah meninggal duluan. Lalu ibu Vanessa yang kandung ini menikah dengan si Doddy.

"Menikah dengan si Doddy bawa anak, yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira. Jadi Doddy itu adalah ayah tiri Vanessa Angel," ujar Nikita Mirzani, dikutip dari tayangan Halo Selebriti di channel Youtube SCTV, Kamis (2/12/2021).

Selanjutnya, sahabat Vanessa Angel, Emma Warokka juga mengunggah foto lawas laki-laki yang disebutnya sebagai ayah dan ibu Vanessa.

"Ve (panggilan untuk Vanessa Angel( You had such a beautiful mom and dad...," tulisnya.

Postingan Emma Waroka soal foto diduga ayah dan ibu kandung Vanessa Angel. (Instagram Emma Waroka)

Saat dikonfirmasi terkait unggahannya, Emma mengatakan ia yakin perempuan dalam foto tersebut adalah ibu kandung Vanessa.

Akhirnya, ia pun mengira pria dalam foto adalah Doddy Sudrajat saat masih muda.

