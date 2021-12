Penyuluhan Penggunaan Dan Penyimpanan Vitamin C Kepada PKK RW 02, 09 Kecamatan Panyileukan Bandung

TRIBUNJABAR.ID, Situasi pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia hampir dua tahun. Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko terinfeksi virus Covid-19, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Masyarakat banyak membeli vitamin C sehingga menimbulkan panic buying yang berakibat menumpuknya produk vitamin C dan mengkonsumsi secara berlebihan sehingga dapat berdampak buruk bagi tubuh.

Kondisi ini perlu ditengahi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami akan pentingnya penggunaan Vitamin C dan cara penyimpanan produk Vitamin C yang benar.

Dosen Universitas Bhakti Kencana Bandung telah mengadakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (Pengmas) kepada masyarakat di sekitar kampus pada bulan November 2021 dengan tema “Penyuluhan Penggunaan dan Penyimpanan Vitamin C Kepada PKK RW 2 dan 9 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Bandung”.

Kegiatan Pengmas ini dilaksanakan oleh tim dosen yang terdiri dari apt. Ani Anggriani, M.Si. Dra. apt. Ida Lisni, M.Si., Dr. apt. Siti Saidah, M.Si., apt. Winasih Rachmawati, M.Si., Ade Tika, Ners., M. Kep., dan Amida Sriwianti. Sarbini, M. Keb.

Kegiatan Pengmas ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK di sekitar lingkungan kampus dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan terkait penggunaan dan penyimpanan vitamin C agar masyarakat lebih memahami dalam mengkonsumsi vitamin C tersebut.

Diharapkan setelah mendapatkan edukasi ini mereka dapat menyampaikan informasinya kembali kepada anggota PKK yang lain maupun kepada anggota keluarga di rumah. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini dimulai dengan pretest kemudian pemaparkan materi yang disampaikan oleh tiga orang narasumber secara hybrid serta diakhiri dengan evaluasi berupa posttest.

Hasil evaluasi akhir memperlihatkan bahwa pengetahuan kader PKK di RW 02 maupun RW 09 telah mengalami peningkatan dilihat dari hasil posttest seluruh peserta mencapai nilai dengan kategori baik yaitu direntang 76-100. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta.

Pada akhir pelaksanaan kegiatan ini diberikan doorprize bagi para peserta yang antusias dalam bertanya dan juga pemberian produk vitamin C kepada seluruh peserta yang hadir.