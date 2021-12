Objek Wisata The Lodge Maribaya Lembang Terbakar, Api Dipadamkan Dalam 30 Menit, Begini Kondisinya

Kondisi objek wisata The Lodge Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami kebakaran Rabu (1/12/2021), pagi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Empat tenant makanan tradisional yang ada di dalam objek wisata The Lodge Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami kebakaran Rabu (1/12/2021), pagi.

Akibat kejadian tersebut bangunan tenant yang hingga saat ini belum beroperasi itu hangus terbakar dan untuk sementara belum bisa digunakan karena bangunannya harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

"Saat ini kami mendapatkan musibah, salah satu spot (tenant) yang berada di kawasan The Lodge Maribaya terbakar," ujar Director of Sales and Marketing Corporate, N Ani Nuryani saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu (1/12/2021).

Namun musibah tersebut, kata Ani, tidak sampai mengganggu aktivitas wisatawan karena lokasi yang terbakar hanya 100 meter persegi yakni hanya sebuah bangunan penunjang saja berupa empat tenant.

"Alhamdullilah, unit pemadam kebakaran sudah bisa melokalisir dan api berhasil dipadamkan beberapa menit setelah kejadian. Saat kondisi di The Lodge secara umum sudah berjalan, seperti biasa," katanya.

Ani mengatakan kebakaran yang melanda area objek wisata tersebut terjadi pada pukul 08.00 WIB, beruntung kebakaran ini kondisi apinya tak terlalu besar karena hanya menghanguskan kios saja, sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Api yang membakar juga, kata dia, tidak sampai menyambar bangunan lainnya meskipun terbuat dari bahan bambu dan jerami yang mudah terbakar, namun hanya dalam waktu 30 menit api sudah berhasil dipadamkan.

"Hanya 4 tenant itu saja, luasnya juga kurang dari 100 meter persegi. Api juga langsung padam hanya sekitar 30 menit," ucap Ani.

Sementara saat disinggung terkait penyebab dan kronologis kebakaran ini, pihaknya belum bisa memastikan karena hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian.

"Untuk penyebabnya masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Pengunjung juga sudah berdatangan, kondisi sudah normal karena sudah tertangani semuanya," katanya.

Sementara hingga pukul 12.00 WIB, sejumlah pegawai masih berupaya untuk membersihkan material bangunan kios yang sudah hangus terbakar. (*)