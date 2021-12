Kebakaran The Lodge Maribaya Lembang, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 100 Juta dari Kios Makanan

Kondisi objek wisata The Lodge Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami kebakaran Rabu (1/12/2021), pagi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pengelola objek wisata The Lodge Maribaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat empat kios tempat menjual makanan tradisional terbakar, pada Rabu (1/12/2021) pagi.

Beruntung empat kios tersebut belum beroperasi sehingga tidak ada makanan yang terbakar dalam kejadian tersebut.

Hanya saja, empat kios itu hangus terbakar dan untuk sementara belum bisa digunakan karena harus diperbaiki.

Director of Sales and Marketing Corporate, The Lodge Maribaya, N Ani Nuryani mengatakan, akibat kebakaran yang melalap empat kios tersebut, pengelola objek wisata ditaksir mengalami kerugian materi hingga Rp 100 juta.

"Kerugian sekitar Rp 100 juta-an, hanya kios saja yang terbakar," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, kebakaran tersebut hanya musibah kecil saja karena kobaran api yang melalap empat kios itu tidak sampai merembet ke bangunan maupun ke spot-spot yang lain.

"Kami memang terkena musibah, tapi bukan musibah yang besar. Dalam artian ini hanya kios-kios saja yang terbakarnya, itu cuma empat kios dan luasnya kurang dari 100 meter persegi," kata Ani.

Ani mengatakan, aktivitas di dalam area objek wisata juga tidak terganggu dengan adanya peristiwa kebakaran tersebut karena hanya satu spot saja yang terbakar.