Audensi Senior Vice President PT. Pegadaian Kanwil X Bandung ke Plt Bupati Bandung Barat

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 29 November 2021, Senior Vice President PT. Pegadaian Kanwil X Bandung Udin Salahudin bersilaturahmi dan melakukan audensi dihadapan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

Didampingi Deputi Bisnis Area Bandung 1, Pemimpin Cabang Padalarang dan Cimahi, Udin Salahudin memaparkan dan memperkenalkan Pegadaian sejak pertama berdiri tahun 1901 dan perjalanan panjangnya sampai sekarang.

Senior Vice President PT. Pegadaian Kanwil X Bandung Udin Salahudin bersilaturahmi dan melakukan audensi dihadapan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. (Pegadaian)

Pegadaian kian maju dan meningkat baik pelayanan serta produknya sejak perubahan dari Perusahaan Jawatan ke Perusahaan Umum hingga menjadi PT. Pegadaian tahun 2012.

Inovasi terus diciptakan guna melayani masyarakat seperti Pinjaman Gadai, Pinjaman Non Gadai dan Layanan Jasa sehingga visi perusahaan untuk menjadi Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat diharapkan bisa tercapai, ungkap Udin Salahudin lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menyambut dengan gembira dan mengapresiasi Pegadaian yang sudah bertransformasi dengan slogan yang mudah diingat masyarakat yaitu "mengatasi masalah tanpa masalah".

Peluang untuk kerjasama dalam beberapa program hendaknya dapat jalankan melihat program dan produk yang dimiliki Pegadaian terutama dalam membantu pemulihan ekonomi sangat relevan dengan program pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan potensi, pungkas Hengky Kurniawan.

Kegitan ini ditutup dengan foto bersama dan penyerahan plakat serta penyerahan buku tabungan emas pegadaian dari Senior Vice President PT. Pegadaian Kanwil Bandung.