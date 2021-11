Chord Lagu Budak Jalanan, Lagu Pop Sunda Hits dari Kustian, Lengkap Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Penikmat lagu pop Sunda, pasti tahu lagu populer yang satu ini dari Kustian.

Lagu Budak Jalanan adalah lagu Sunda hits yang sempat viral beberapa tahun silam.

Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi cilik dengan penuh penghayatan.

Lagu ciptaan Yayat S ini menceritakan gambaran kehidupan anak jalanan yang tidak tahu asal usul keluarganya.

Nah, buat mencari lagu Sunda yang sedih, kamu bisa pakai chord Budak Jalanan ini.

Selain kunci dasar, dilengkapi juga dengan lirik Budak jalanan.

Em

Ceuk batur mah

Kuring teh budak jalanan

Em

Gawe ukur ngamen

B

Dina kandaraan

Em D Em

Sabenerna hate ngarasa nalangsa

Puguh hirup ragap taya

C

Kolot teu apal dirupa

Em

Jeung deui duka dimana

Am

Mun panas..

Em

Kapanasan..

C

Mun hujan..

B

Kahujanan..

Em D Em

Mun reup peuting ngadon sare di emperan

Da puguh hirup di jalan

C

Hanteu boga patempatan

Em

Pikeun pangbalikeun

Em Am

Timana.. timana atuh timana

C Em B

Diri kuring timana atuh asalna

Em Am

Kumaha.. kumaha atuh kumaha

C Em

Diri kuring na kumaha mimitina

C Em

Ya Allah paparin abdi pituduh

C Em

Na dimana kolot abdi teh ayeuna

