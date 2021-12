bank bjb Sabet Predikat Top 20 Financial Institution 2021

bank bjb kembali meraih apresiasi karena mendapat predikat Top 20 Financial Institution 2021 dari The Finance

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kinerja positif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) kembali meraih apresiasi. Di penghujung 2021, bank bjb berhasil mendapat predikat Top 20 Financial Institution 2021 dari The Finance.

Selain itu, Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania juga mendapat penghargaan Best CFO Category Bank versi The Finance. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Penganugerahan Top 20 Financial Institution 2021 yang digelar di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin 29 November 2021.

Penghargaan yang diraih bank bjb merupakan wujud apresiasi terhadap perusahaan dan para pelaku di industri keuangan, yakni perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum dan multifinance yang berhasil menjaga kinerjanya selama 3 periode terakhir tetap stabil dan tumbuh di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang.

Apresiasi diberikan The Finance terhadap 13 bank dari total 109 bank, 20 perusahaan asuransi umum dari total 60 perusahaan, serta 20 multifinance dari total 145 perusahaan pembiayaan yang ada. Para peraih penghargaan dimuat dalam majalah The Finance edisi Top 20 Financial Institution yang terbit pada Oktober 2021.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyampaikan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang telah diberikan. Yuddy mengatakan, raihan prestasi tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa kerja keras seluruh insan bank bjb untuk menjalankan bisnis perseroan dengan maksimal.

"bank bjb merupakan perusahaan yang adaptif dan agile dalam menghadapi berbagai situasi. Oleh karenanya, kinerja perseroan senantiasa digenjot sesuai target dan harapan. Bahkan, di tengah pandemi Covid-19, kinerja bank bjb masih terus tumbuh positif. Kami berterimakasih atas penghargaan yang diberikan The Finance, semoga penghargaan ini senantiasa menjadi inspirasi bagi kami untuk terus mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik," ungkap Yuddy.