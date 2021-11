Warga Bandung Kini Bisa Nikmati Nissan Kicks, Mobil Listrik Tanpa Charger yang Mudah Dioperasikan 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Nissan merilis teknologi mobil listrik tanpa charge yaitu Nissan Kicks. Ini adalah teknologi pertama dan satu-satunya di dunia yang hadir dan kini bisa dinikmati masyrakat, termasuk di Indonesia.

Bahkan kehebatan teknologi Nissan Kicks sudah bisa dirasakan warga Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya gelaran test drive Nissan Kicks yang digelar diler Nissan Sukarno Hatta dan diler Nissan Veteran, di kawasan Jalan Dr Sutami, Sabtu (27/11/2021) dengan mengundang para konsumen prioritas..

Antusiasme warga terhadap hadirnya Nissan Kicks di Bandung pun terlihat sangat tinggi, ini dibuktikan dengan konsumen prioritas yang rata-rata tertarik dengan kehadiran Nissan Kicks.

Sebagaimana diketahui, dengn Nissan Kicks, konsumen bisa merasakan sensasi berkendara yang sangat berbeda. Mobil listrik Nissan Kicks tidak membutuhkan charging station dan menjadi satu-satunya mobil elektrik dengan kemudahan mobil berbahan bakar bensin.

Dengan konsumsi listrik yang sangat hemat, sebagai contoh, biaya perjalanan Jakarta - Suramadu hanya sebesar Rp 369.000, artinya dua kali lebih hemat dan konsumen bisa menabung lebih banyak.

Nissan Kicks telah membenamkan teknologi e-pedal untuk meningkatkan kecepatan dan pengereman hanya dengan satu pedal. Selain itu terdapat bermacam fitur canggih lainnya melalui Nissan Intelligent Mobility : Intelligent Cruise Control ( ICC ), Forward Collision Warning (FCW), Forward Emergency Braking (FEB), Intelligent Trace Control (ITC), Vehicle Dynamic Control (VDC),

Hill Start Assist (HSA), Anti-Lock Braking System (ABS) with Brake Assist (BA), Intelligent Around View Monitor (I-AVM) with Moving Object Detection (MOD),

Driver Attention Alert (DAA), hingga Electronic Parking Brake (E-PKB). (Adv/ kemal setia permana)