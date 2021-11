Tiga Alasan Kuat Man United akan Merana di Stamford Bridge, Lini Belakang Setan Merah Sangat Rapuh

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah big match akan tersaji pada pertandingan pekan ke-13 Liga Inggris 2021-2022, Minggu (28/11/2021) malam WIB.

Partai besar itu mempertemukan Chelsea dan Manchester United.

Laga Chelsea vs Man United dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge pada Minggu (28/11/2021) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim memiliki tren yang berbeda.

Chelsea tengah di atas angin karena memuncaki klasemen Liga Inggris.

Chelsea saat ini masih nyaman di puncak dengan raihan 29 poin dari 12 laga.

Di pihak lain, Man United menelan rentetan hasil buruk sehingga anjlok, masih tertahan dengan torehan 17 poin, dan kini menempati posisi kesembilan.

Menjelang pertandingan, ada sejumlah fakta yang membuat Chelsea berpotensi menang atas Man United.

Berikut tiga alasan kuat mengapa Chelsea bisa melibas Man United:

1. Pertahanan Man United Rapuh

