Penguatan Teori Keperawatan dan Kebidanan Di Masa Pandemic Covid-19 Di RSUD Kota Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Pada masa pandemic covid-19, pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat melaksanakan asuhan kepada klien secara komprehensif secara optimal. Kondisi ini memberikan tantangan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan tetap menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan penangangan Covid-19 di Bandung adalah RSUD Kota Bandung.

Berdasarkan data Bulan Agustus 2021, beberapa ruang rawat inap dialihfungsikan menjadi ruang isolasi pasien covid19. Peran perawat dan bidan sebagai caregiver dalam memberikan asuhan pasien selama 24 jam di rumah sakit, dan peran sebagai educator untuk memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan Covid-19 menjadi peran yang penting dalam melakukan tindakan secara promotive dan preventive dalam situasi covid-19.

Hal ini tercermin dalam perilaku caring, pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan emosional, membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pasien, meningkatkan self care pasien, serta memberikan terapi komplementer yang dapat membantu proses penyembuhan pasien. Semua ini tidak terlepas dari Grand Theory yang ada di Keperawatan maupun Kebidanan.

UBK KEL 11 B (dok. UBK)

Hasil pengamatan tim dosen dan wawancara dengan bagian diklat RSUD Kota Bandung Aplikasi dari teori keperawatan dan kebidanan di RSUD Kota Bandung belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum memahami implementasi dari konsep teori yang diintegrasikan dalam asuhan kepada pasien.

Selain itu, terbatasnya update ilmu terkait teori-teori yang ada yang disebabkan karena rutinitas asuhan di ruangan menjadikan salah satu penghambat pelaksanaan. Hal ini mendorong dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat (Pengmas) Universitas Bhakti Kencana di tahun 2021. Kegiatan pengmas ini mengambil tema “Penguatan Teori Keperawatan dan Kebidanan dalam Melaksanakan Asuhan Kepada Pasien di Masa Pandemic Covid-19” dengan sasaran yaitu kelompok perawat dan bidan di RSUD Kota Bandung.

Tim dosen kelompok 11 ini terdiri dari seorang ketua kelompok yaitu dan lima orang anggota yang berlatar belakang perawat dan bidan, yaitu oleh Richa Noprianty, S.Kep., Ners., MPH (ketua), R.Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep dan Cucu Rokayah, M.Kep., Ns.Sp.Kep J dari bidang keperawatan serta Dewi Nurlaela, S.ST., M.Keb, Desi Wijayanti Eko Dewi, SST, M.Kes dan Pujiati Setyaningsih, S.Si.T., M.Kes dari bidang ilmu kebidanan. Pengmas kali ini juga melibatkan mahasiswa yaitu Muhamad Pathu Rohman dan Indri Lidya Nugraha.

UBK KEL 11 C (dok. UBK)

Kegiatan Pengmas ini bertujuan untuk merefresh aplikasi teori keperawatan dan kebidanan sehingga perawat dan bidan dapat mengintegrasikan dalam asuhan keperawatan pada pasien kelolaannya. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 03 – 24 November 2021 secara hybrid dengan total pertemuan sebanyak 4 kali. Pada pertemuan pertama, dilakukan persamaan persepsi kepada perawat dan bidan yang dilakukan melalui zoom meeting dan pretest untuk data dasar.

Pada pertemuan ke-2, kegiatannya adalah pemberian materi tentang teori keperawatan yaitu teori Human of Caring dari Jean Watson, teori Self Care dari Orem, teori Twenty-One Nursing Problems dari Faye G Abdellah serta teori kebidanan yaitu teori The Need for Help dari Ernestine Wiedenbach, teori Deckchair dari Jean Ball, dan teori Ella Joy Lehrman-Morthen dan Reva Rubin.

Pertemuan ketiga adalah pemutaran video role play dalam mengaplikasikan teori yang sudah diberikan ke dalam rutinitas pemberian asuhan kepada pasien. Setelah itu dilakukan diskusi dan tanya jawab serta diakhiri dengan pelaksanaan post test. Pada pertemuan keempat, dilakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat pengaplikasian oleh perawat dan bidan kepada pasien secara langsung.



Berdasarkan hasil pre test dan post test, didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan perawat dan bidan mengalami peningkatan yaitu dari 60 menjadi 95. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengabidan kepada masyarakat ini memberikan peningkatan pemahaman peserta. Oleh karena itu, tim dosen dari Universitas Bhakti Kencana memberikan buku monograf dan buku diagnosis keperawatan 3S (SDKI, SIKI dan SLKI) sebagai bahan referensi untuk pengaplikasian asuhan kepada klien.



Pelaksanaan pengabdian masyarakat ditutup dengan pemberian kenang-kenangan berupa plakat kepada Bapak H. Asep Hendriana. S.Kep.Ners, M.M selaku Seksi Pelayanan Keperawatan, pemberian buku Standar Diagnosa Keperawatan kepada Bu Heni Rochaeni, S.Kep., Ners sebagai Ka. Komite Keperawatan dan pemberian doorprize kepada perawat dan bidan yang sangat antusias selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengmas ini diharapkan dapat diterapkan oleh perawat dan bidan dalam melaksanakan asuhan kepada pasien sehingga tercapai pelayanan yang terintegrasi.