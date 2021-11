Soal Kedekatannya dengan Enzy Storia, Ini Penjelasan Omar Daniel

Aktor Omar Daniel usai gala premiere serial Write Me A Love Song di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021). (KOMPAS.com/ MELVINA TIONARDUS)

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Artis peran Omar Daniel belakangan diisukan menjalin kasih dengan Enzy Storia.

Gosip itu muncul setelah mereka terlihat dekat dan serasi saat sama-sama pergi ke Amerika Serikat bareng sebuah merek apparel.

Netizen pun menjodoh-jodohkan Omar dan Enzy.

"Ya, kita berteman baik dari sebelum kami ke AS bareng, kami banyak jalan bareng pas di AS, kami berteman jadi lebih akrab. Ya, dia sih orangnya fun ya kalau udah kenal sama dia," ujar Omar Daniel seusai pemutaran serial Write Me A Love Song di CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Perihal serial terbaru yang dibintanginya itu, Omar mengaku mendapat dukungan dari pasangan.

"Ada dong support dari pasangan saya, ada pasti," ucap Omar Daniel yang tidak membeberkan identitas pasangannya.

Soal jodoh, aktor berusia 26 tahun ini mengaku hanya ingin punya pasangan yang menerimanya apa adanya dan saling terbuka dalam komunikasi.

Omar juga mengaku tidak pemilih secara kriteria fisik.

Enzy Storia (Instagram/enzystoria)

Ia mengaku lebih berharap punya pasangan yang bukan selebritas.

"Sebenarnya yang bukan entertainment sih tapi kita enggak tahu Tuhan yang atur soal jodoh," kata Omar.

Akan tetapi Omar mengaku sekarang masih belum punya rencana untuk segera menikah dan masih fokus bekerja. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diisukan Dekat dengan Enzy Storia, Omar Daniel Bilang Begini", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/24/203337166/diisukan-dekat-dengan-enzy-storia-omar-daniel-bilang-begini.