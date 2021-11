Jedar Umumkan Hamil Sebelum Sebulan Menikah dengan Vincent, Erick Jawab Pertanyaan Julid Netizen

TRIBUNJABAR.ID - Kakak Jesica Iskandar, Erick Iskandar, menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen mengenai kehamilan istri Vincent Verhaag.

Seperti diketahui, Jessica Iskandar kini mengandung anak Vincent.

Banyak komentar miring setelah Jessica Iskandar setelah membagikan foto hasil USG (ultrasonografi) kehamilan.

Netizen mencurigai Jessica Iskandar telah mengandung sebelum dinikahi oleh Vincent Verhaag.

Menanggapi tudingan tersebut, Erick mengatakan kehamilan Jessica memang telah direncanakan sang adik sebelum menikah dengan Vincent.

Kata Erick, Jessica sebenarnya ingin menjalani hidup yang normal, menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan keluarga.

"Dia putus sama yang itu, aku sudah mulai buka komunikasi sama dia, aku bilang 'you plan your life, what do you want? Lu mau punya anak? Punya anak, lu kan sudah umur berapa nih'. Apa yang dialami sekarang itu based on her plan," ucap Erick Iskandar dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (24/11/2021).

Erick mengatakan, keinginan Jessica memiliki momongan sudah direncanakan sejak berhubungan dengan Richard Kyle, kekasih yang terdahulu.

Sayangnya rencana tersebut tidak terwujud karena perbedaan prinsip dengan Richard Kyle.

Kebahagiaan Vincent Verhaag bagikan kabar kehamilan Jessica Iskandar (Instagram @v.andrianto)

"Pengin jadi ibu, ya memang kan kita kaget Jedar-nya pengin punya anak, tapi (Richard) bilang 'no, i am not ready', jadi jalannya sudah beda, cuma dipaksakan," ucap Erick.