Edisi Spesial WR 155 R Monster Energy Yamaha Racing Meluncur, Makin Sporty dan Agresif

TRIBUNJABAR.ID - Merespon besarnya antusiasme konsumen terhadap WR 155 R, Yamaha kembali menyuguhkan tampilan baru yang disematkan pada motor sport adventure ini. Di bulan November 2021 ini meluncur WR 155 R Monster Energy Yamaha Racing livery, yang menambah pilihan bagi penikmat adventure setelah sebelumnya telah diperkenalkan penyegaran warna dan grafis baru WR 155 R Yamaha Blue dan WR 155 R Yamaha Black.

Kehadirannya juga bertujuan untuk memenuhi harapan pecinta tim Yamaha MotoGP dan Yamaha MXGP yang menginginkan terabasan menggunakan WR 155 R dengan livery Monster Energy Yamaha Racing keluaran resmi dari pabrikan. Di samping itu, kemunculannya juga membawa spirit dalam momen kemenangan Yamaha tahun ini di MotoGP dan perayaan 60 tahun keikusertaan Yamaha di balapan Grand Prix dunia.

Motor ini sendiri merupakan perwujudan dari konsep Sporty Serious Prestige, merepresentasikan karakter offroad yang sangat kuat dengan tampilan agresif, layak sebagai “The Real Adventure Partner” bagi para pecinta offroad.

Penggunaan livery ini membuat tampilannya kian sporty, mendongkrak kepercayaan diri dan keberanian dalam melibas jalur offroad yang penuh tantangan. Dengan ketangguhan WR 155 R pun makin memacu adrenalin untuk merasakan sensasi kala menggebernya.

”Setelah menghadirkan penyegaran warna dan grafis baru pada WR 155 R Yamaha Blue dan WR 155 R Yamaha Black, kini kami meluncurkan WR 155 R Monster Energy Yamaha Racing livery. Tingginya antusiasme konsumen Indonesia terhadap balapan MotoGP dan MXGP membuat Yamaha Indonesia menghadirkan edisi khusus di WR 155 R, sehingga dapat memberikan kebanggaan dan menambah kepercayaan diri konsumen dalam berkendara menggunakan WR155R,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Ketangguhan WR 155 R telah menemani para penggunanya menaklukan beragam trek offroad. Paling superior di kelasnya dengan power dan torsi terbaik memberikan kenikmatan adventure yang maksimal. Pada WR 155 R diaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. WR 155 R juga menggunakan ban dual purpose agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver.

WR 155 R Monster Energy Yamaha Racing livery dipasarkan seharga Rp 38.325.000 on the road Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait WR 155 R silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di

https://www.yamaha-motor.co.id/product/wr155r-monster-energy-yamaha-racing-livery/

Informasi Produk

Mengusung tema The Real Adventure Partner, WR 155 R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya sehingga mampu mendukung aktivitas hobi berpetualang sang pengendara.

WR 155 R mengusung mesin berkapasitas 155cc, liquid cooled, 4 langkah dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang mampu menghasilkan tenaga 12,3 KW/ 10.000 rpm dan torsi 14,3 Nm/ 6.500 rpm. Dengan performa mesin yang tangguh dan bertenaga, WR 155R sangat handal digunakan untuk menjelajah berbagai medan baik on road maupun off road.

Untuk suspensi depan, WR 155 R mengaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. Selain itu, karakternya yang rigid turut mengoptimalkan pengunaan motor baik di on road maupun off road. Sementara untuk suspensi bagian belakang, didukung dengan Link Type Monocross bertekanan yang dilengkapi oli dan dapat diatur tingkat kekerasannya sesuai dengan selera sang pengguna.

Agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan, WR 155 R sudah menggunakan ban dual purpose yang menempel pada velg berbahan alumunium. Untuk jenis rangkanya sendiri, sudah mengadopsi semi double cradle yang kokoh serta turut meningkatkan pengendalian yang lebih maksimal saat berkendara.

Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan speedometer LCD multifungsi yang informatif dan hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat. Rem cakram ganda bergelombang (wave double disc brake) yang terpasang pada motor juga semakin mengoptimalkan fungsi pengereman.

Daya jelajahnya yang tinggi berkat kapasitas tangki besar yang mencapai 8,1 liter. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata, juga memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver.