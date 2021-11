Deretan Kata-kata Mutiara Ucapan Hari Guru Nasional 2021 dalam Bahasa Inggris, Semuanya Penuh Makna

TRIBUNJABAR.ID - Untuk mengapresiasi jasa guru, Anda bisa membagikan kata-kata mutiara ucapan Hari Guru Nasional 2021.

Seperti diketahui, setiap 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional.

Kata-kata mutiara ini dapat Anda bagikan di media sosial, seperti jadi status Facebook, caption Instagram, atau cuitan Twitter.

Atau, Anda juga bisa mengirimkan kata-kata mutiara ini langsung ke guru-guru via pesan singkat.

Dihimpun Tribunjabar.id dari laman businessinsider.in, berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat Hari Guru Nasional 2021 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. This beautiful message is for my retired teacher whose service in our school is greatly appreciated and who has been one of the stalwarts of our school with her good teaching.

Teacher, I thank you with all my heart for your service.

Pesan yang indah ini saya tujukan untuk pensiunan guru saya yang jasanya di sekolah kami sangat dihargai dan yang telah menjadi salah satu pendukung sekolah kami dengan pengajarannya yang baik.

Untuk guruku, saya berterima kasih dengan sepenuh hati atas layanan Anda.

2. Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it.