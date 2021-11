Kompetisi Business Plan USEEIC 2021 (UPIK STIMLOG Entrepreneur Innovation Competition 2021)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Unit Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (UPIK) Sekolah Tinggi Manajemen Logistik (STIMLOG) Bandung menyelenggarakan kompetisi berskala nasional business plan USEEIC 2021 yang diikuti oleh siswa SMA/SMK/MA/ Sederajat dan Mahasiswa aktif se-Indonesia.

Ketua STIMLOG, Rachmawati Wangsaputra dalam sambutannya mengatakan bahwa “pandemi tidak menjadi halangan untuk terus bergerak - berkegiatan - menimba ilmu dan terutama memberi manfaat pada masyarakat. Sebuah lomba memberi energi yang besar pada kita untuk memberikan yang terbaik, mengasah pikiran berusaha maksimal dan dari situlah kadang kita jadi lebih memahami diri kita sendiri akan kemampuan diri setelah kita melewatinya.”

Kepala UPIK STIMLOG, Kartika Senja Widyawati mengatakan bahwa USEEIC 2021 merupakan lomba business plan yang bertujuan untuk mendorong generasi muda untuk dapat menciptakan inovasi berdasarkan permasalahan melalui ide bisnis. Pada kompetisi ini juga diberikan pembekalan kepada para peserta yang memiliki ide-ide untuk dikomersialisasikan.

Acara dibuka dengan sosialisasi dan webinar oleh narasumber dosen sekaligus owner Kopi Anjis, Moehammad Satiadharma. Kemudian dilanjutkan dengan mentoring kepada para peserta oleh Ronald Justino. Adapun peserta dalam kegiatan USEEIC 2021 sebanyak 119 peserta yang berasal dari berbagai SMA-sederajat dan Perguruan Tinggi se-Indonesia diantaranya STIMLOG, Poltekpos, UI, ITB, UGM, UB, UNS, UNDIP, UNAIR, UMM, UNAND, ITS, UNJ, UNSRI, BINUS, UNHAS, Universitas Ma Chung, UIN Jakarta, IT TELKOM, UNSYAH, UNTAR, UNDISKHA, UPI, UNHAN RI, UIN Walisongo, UNLA, PENS, UIN Surakarta, SMAN 3 Nganjuk, SMKN 1 Cibinong, SMAN 1 Denpasar, Sulthon Aulia Boarding School, dll.

Setelah melalui tahapan pengumpulan proposal, maka terpilihlah 15 proposal bisnis yang lolos menjadi finalis, yaitu:

Erca The Label

Kebab Dewata

Fuddles

Zeemba

Cemplonesia

Bsp Flowers

Cultivree

E-Vent

Rosemask

Sadino Reincarnates

Sidimpuan Hiratake Mushroom

Java Drone

Comipass

Ganesha

Bangun Bangsa

Para finalis kemudian melakukan presentasi di hadapan juri mengenai ide bisnis mereka sebelum akhirnya para pemenang diumumkan pada acara puncak.

Acara Puncak USEEIC 2021 berupa awarding dan talkshow yang bertemakan “From Zero to be success Entrepreneur” sukses digelar secara virtual. Dengan narasumber Co-Founder Dagelan dan Infia Group, Aditya Kusumapriandana serta Ketua HIPMI BPC Kota Bandung, Arrovy Andasasmita. Acara ini sekaligus menjadi penutup rangkaian acara USEEIC 2021 yang digelar sejak Juli 2021.

Adapun para pemenang dalam USEEIC 2021 yaitu :

Pemenang USEEIC 2021 (dok STIMLOG)

“Atas nama STIMLOG kami mengucapkan terimakasih pada antusiasme para peserta pada USEEIC 2021 ini - ini sangat menunjukkan besar potensi Indonesia bisa meningkatkan jumlah pengusaha sebagai salah satu indikator negara maju. Jadi terus lah semangat mengikuti lomba-lomba sejenis. Terus lah semangat memperjuangkan ide-ide bisnis dan berinovasi.” ujar Rachmawati.