Kata-kata Ucapan Hari Guru Nasional 2021 yang Penuh Makna, Bagikan untuk Apresiasi Guru yang Berjasa

Berikut ini adalah deretan ucapan Hari Guru Nasional 2021 yang bisa Anda bagikan pada 25 November 2021 nanti.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bagi kita, mereka berjasa dalam hal pendidikan.

Berkat guru, kita menjadi tahu banyak hal-hal baik, mulai dari ilmu pengetahuan hingga budi pekerti.

Jadi, pada 25 November ini, tak ada salahnya Anda membagikan ucapan selamat Hari Guru Nasional sebagai bentuk rasa terima kasih kepada sosok berjasa tersebut.

Dihimpun Tribunjabar.id dari laman indiatimes.com, berikut adalah kumpulan ucapan Hari Guru dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. You have always been an excellent mentor who knew how to motivate your students. Happy Teacher’s Day!

Anda selalu menjadi mentor yang sangat baik yang tahu bagaimana memotivasi siswa Anda. Selamat Hari Guru!

2. To my amazing teacher, Wishing you joy and happiness on the occasion of Teachers' Day!

Untuk guru saya yang luar biasa, Semoga Anda bahagia dan bahagia pada kesempatan Hari Guru ini!

3. Thank you for being a wonderful teacher and always believing in me. Happy Teacher's Day!