BTS Rebut Piala Artist of The Year, Menggila Tampil Bareng Coldplay, Ini Daftar Pemenang AMAs 2021

TRIBUNJABAR.ID - Lagi-lagi BTS mengukir prestasi. Kali ini, ia berhasil kembali menyabet penghargaan di American Music Awards 2021.

Selain memborong piala, BTS juga tampil perdana secara fisik sepanggung dengan band legendaris, Coldplay.

Beberapa waktu lalu, Coldplay memang merilis lagu hasil kolaborasi dengan RM dkk.

Kini, mereka pun tampil bareng menggemparkan panggung AMAs 2021.

Ajang penghargaan American Music Awards 2021 (AMA 2021) telah digelar pada Minggu (21/11/2021).

Sederet bintang yang tampil dalam American Music Awards 2021 di antaranya, BTS, Coldplay, Silk Sonic dan masih banyak lagi.

BTS membawa pulang piala Artist of the Year 2021, sedangkan Megan Thee Stallion meraih penghargaan Favorite Trending Song 2021.

Selain memenangkan penghargaan Artis of The Year, BTS juga menyabet piala Favorite Pop Duo or Group dan Favorite Pop Song.'

Melansir CNN, berikut daftar lengkap pemenang American Music Awards 2021:

ARTIST OF THE YEAR