Tutup Rakernas 2021, CEO LP3I: Jangan Stop Sampai di Sini, Harus Tetap Dijaga Api Semangatnya

TRIBUNJABAR.ID, Setelah serangkaian kegiatan yang terhitung sejak hari Selasa, 16 November 2021 dilakukan, Rakernas LP3I 2021 akhirnya ditutup secara resmi pada hari Jumat, 19 November 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Royal Tulip Jimbaran, Bali diikuti oleh Ketua Yayasan, CEO beserta jajaran C-Level, para direktur dan wakil direktur dari perguruan tinggi swasta di lingkungan LP3I Group, para kepala kampus, dan branch manager LP3I College.

Mengevaluasi kinerja LP3I Group Periode 2020-2021, Rakernas LP3I kali ini diselenggarakan secara tatap muka setelah pandemi Covid-19 melanda dua tahun lamanya. Melalui Rakernas tersebut LP3I akan memperkuat perannya sebagai pilar dari pendidikan vokasi di Indonesia. Muh. Aghnia Syahputra selaku Ketua Yayasan saat itu mengatakan bahwa pertemuan online ternyata tidaklah cukup, perlu dilakukan tatap muka karena dapat memunculkansense of bondingdansense of belonging dari peserta, yang kemudian melahirkan keharmonisan ketika menyusun program kerja. Solusi dari berbagai topik masalah berhasil ditemukan lewat diskusi bersama selama empat hari tersebut. LP3I sepakat mempunyai 11 komitmen transformasi yang dapat dijalankan dalam program kerja 2022.

Di hari terakhir acara, seluruh perserta memantapkan perencanaan LP3I ke depan melalui FGD yang membahas 7 bidang yaitu, working value, finance, education, human resources,information and technology, marketing, quality assurance. Pada rakernas kali ini juga diluncurkan LP3I 9 working value yang akan memperkuat etos kerja seluruh karyawan LP3I. Di akhir acara, Muh. Aghnia Syahputra selaku Ketua Yayasan secara resmi menutup Rakernas LP3I 2021.

Salah satu peserta Rakernas, ibu Sulis selaku branch manager LP3I Balikpapan mengemukakan rasa antusiasnya terhadap kegiatan ini. Menurutnya suasana rakernas berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, pesan tersampaikan dan diskusi berjalan dengan baik. Peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pesannya, sehingga bisa dilakukan diskusi yang memperoleh solusi.

“Yang utama, teman-teman semuanya merasa senang dan stress relief dengan adanya kegiatan ini sehingga mereka bisa memaksimalkan kinerjanya ketika mereka pulang. Kegiatan ini juga baik karena dari sini kita bisa membangun sense of bonding dan belonging, kita menjadi lebih mengenal dan akrab,” ujar Muh. Aghni Syahputra.

CEO LP3I Mahanugra Kinzana menyampaikan harapannya pasca kegiatan ini. Dia berharap seluruh LP3I Group bisa satu hati, satu visi, dan misi, baik di pusat maupun di seluruh Indonesia, baik itu PTS maupun college. Harapannya, semua bisa mengeksekusi seluruh program kerja yang dicanangkan dan disepakati oleh bersama untuk LP3I tahun 2022.

“Sayapun berharap atas keberlanjutan dari semangat kita, program kerja, dan strategi kita dalam mengenalkan LP3I kepada masyarakat bahwa pendidikan vokasi di LP3Iadalah yang paling pas untuk menjawab kebutuhan dunia industri dunia kerja masa depan. Jangan stop sampai di sini, harus tetap dijaga api semangatnya!” tutur Mahanugra Kinzana.