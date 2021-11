Jaketnya Dipakai Presiden Jokowi, Ini Kisah Sukses Irvan Octria Pemilik Brand Rabbit & Wheels

Pemilik Rabbit & Wheels Irvan Octria saat ditemui di pop up store Jalan Ahmad Yani No 231 Kota Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "Apa yang saya punya harus bisa saya manfaatin. Kalau saya nggak bermanfaat untuk diri sendiri, ya setidaknya saya bisa bermanfaat untuk orang lain,"

Itulah yang dikatakan oleh Irvan Octria (24), pengusaha brand lokal asal Bandung, founder Rabbit and Wheels, saat ditemui di pop up storenya di Jalan Ahmad Yani No 231 Kota Bandung, pada Jumat (20/11/2021).

Hasil karya produk Irvan melejit dikenal seluruh Indoneisa setelah Presiden Joko Widodo menggunakan jaket motor yang begitu fashionable dan mencuri perhatian banyak orang.

Dibalik kesuksesan perjalanan bisnis Irvan, siapa sangka ternyata ada cerita yang begitu menginspirasi dalam kehidupannya.

Menuai ketenaran dan bisa membangun usaba brand lokal, bukanlah hal instan yang didapatkan oleh Irvan.

Presiden Joko Widodo menjajal Sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/11/2021). Presiden Joko Widodo menggunakan motor custom miliknya bertuliskan RI 1 berkeliling lintasan Sirkuit Mandalika yang akan digunakan perhelatan World Superbike dan MotoGP. TRIBUNNEWS/Biro Pers Kepresidenan/Agus Suparto (Biro Pers Kepresidenan/Agus Suparto)

Sebelum bisa membuka pop up store, Irvan telah mencoba berbagai usaha yang ia mulai sejak duduk di bangku SMP.

"Saya hidup di keluarga pas-pasan, sejak SMP saya jualan headset, lalu SMA jualan power bank, barangnya ngambil dari temen, pernah juga jadi reseller sepatu dan baju dengan untung satu baju itu Rp 20.000," ujar Irvan saat ditemui.

Ia menceritakan pada saat itu untuk mendapatkan uang tambahan, ia mulai berjualan untuk mendapatkan uang.

Pada saat itu, Irvan pun memiliki bagasi motor yang cukup besar.

Saat itu Irvan pun berpikir, dagangan apa yang bisa ia isi untuk dijual.