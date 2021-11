Hubungan Langgeng, Gisel Rasakan Cinta Besar Wijin, Lalui Masalah Bersama, Tulis Pesan Menyentuh

TRIBUNJABAR.ID - Telah melewati lika-liku kehidupan, cinta Giselle Anastasia dan Wijin tetap kuat.

Wijin berada di samping Gisel dan menghadapi masalah bersama.

Hubungan awet dan romantis Gisel dan Wijin terlihat ketika merayakan ulang tahun bersama.

Baca juga: Siapkan Kejutan Ulang Tahun Bareng Wijin, Gempi Khawatir Lihat Gisel Menangis, tapi Langsung Tenang

Gisel

Gisella Anastasia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-31.

Perasaan senang Gisel pun tampak nyata kala ultahnya pada 16 Nopember lalu.

Bagaimana tidak ia mendapatkan suprise makan bersama romantis dari sang pujaan hati Wijin.

Seolah tak percaya wajah ibunda Gempi ini terlihat semringan dan bahagia.

Kegembiraan ini ia unggah pada laman instagramnya.Tak hanya itu ia menuliskan pesan yang menyentuh buat sang pujaan hati.

"I know it must be not easy untuk ada di posisi kamu berurusan dengan seorang yang mempunyai masa lalu seperti aku," tulis Gisel seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (19/11/2021).

Bahkan terkadang Gisel merasa kasihan karena Wijin tak bisa menikmati masa-masa muda seperti orang-orang lainnya karena menjalin asmara dengannya.