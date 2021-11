Nirina Zubir Bongkar Akal Bulus Riri Khasmita, Asisten yang Gelapkan Aset Ibunya, Terjadi Sejak 2010

TRIBUNJABAR.ID - Ibu Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah. Sejumlah asetnya yang bernilai miliaran digelapkan oleh asisten sendiri, Riri Khasmita.

Kini, Nirina Zubir pun tak tinggal diam. Ia membawa masalah kejahatan penggelapan aset mantan asisten ibunya ini ke ranah hukum.

Nirina Zubir pun mengungkapkan, Riri Khasmita telah memata-matai keluarganya sejak 2010.

Nirina Zubir menyebut asisten ibunya itu telah mengawasi keluarganya begitupun sang ibu, Cut Indria Marzuki melalui kebiasaan yang sering dilakukan.

"Itu kurang lebih tahun 2010 ternyata dia itu profiling keluarga kami jadi kaya istilahnya ibu saya kebiasaanya apa, kesukaannya apa. Its very good, ita very sweet talker," ungkap Nirina Zubir saat siaran langsung dengan Radio Elshinta, Jumat (19/11/2021).

Saat itu perlakuan Riri begitu manis di hadapan sang ibu sampai-sampai keluarga besarnya tak lagi mempertanyakan sosok orang luar yang masuk ke dalam keluarganya itu.

Sebab sebelumnya, Nirina Zubir telah memiliki firasat soal pelaku mafia tanah tersebut yang tiba-tiba bisa begitu dekat dengan keluarganya termasuk sang bunda.

Namun ia tak mau berprasangka buruk kala itu.

Hal itulah yang menjadi dugaan Nirina, jika Riri berkesempatan untuk masuk ke keluarga besar sang artis.

"Apapun yang diminta tolong ibu saya, sigap langsung dikerjakan jadi kita pun yang tadinya ini siapa yang tiba-tiba masuk kekeluargaan kami (jadi biasa aja)," tutur Nirina.