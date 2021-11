Uniknya Angklung Dog-dog Lojor di Kasepuhan Sinar Resmi, Tak Ada Nada Doremi tapi Tetap Merdu

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia, tepatnya berasal dari Jawa Barat.

Pada umumnya Angklung memiliki nada multitonal (bernada ganda). Namun, di Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berbeda.

Perbedaan pertama dari namanya, di Kasepuhan Sinar Resmi Angklung ini disebut Angklung Dog-dog Lojor. Kedua, ukurannya pun berbeda, di Kasepuhan ukuran Angklung teihat lebih besar, dimana memiliki tinggi sekitar 1 meter, bahkan ada yang lebih dari 1 meter dan dihiasai dedaunan yang disebut daun Seel.

Setiap ukuran Angklung Dog-dog Lojor Kasepuhan Sinar Resmi ini memiliki nama berbeda, ada yang disebut Gong-gong, Panempas, King-king dan Inclok.

Diketahui, Kasepuhan Sinar Resmi dipimpin oleh Abah Asep Nugraha. Ia mengatakan, Angklung Dog-dog Lojor ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Uniknya, ada waktu tertentu untuk pembuatan Angklung ini, yakni di bulan Maulid atau Rabiul Awal dan juga di hari Rebo Wakasan. Menurutnya, selain di hari-hari besar seperti Seren Taun, Angklung ini juga dipakai sebagai pengiring saat menanam padi.

"Di sini disebutnya Angklung Dog-dog Lojor, disebut Dog-dog Lojor itu karena Dog-dognya panjang, jadi ini kesenian sudah ada sejak dulu. Jadi kalau ada menanam padi itu diiringi dengan Dog-dog Lojor. Dimana-mana mau tanam padi, panen, mipit harus diiringi Dog-dog Lojor yang memang Angklung keturunan dari Karuhun," ujarnya, Rabu (17/11/2021).

"Bahannya diambil dari alam yaitu bambu, tapi gak semua jenis bambu bisa dibuat Dog-dog Lojor atau Angklung, bambu hitam bisa yang seperti ini, bambu tali bisa, malah kalau yang disebut Awi Leuweung (bambu hutan) itu lebih bagus, lebih bagus suaranya lebih keras dan lebih halus," ucapnya.

Ia mengatakan, Angklung ini tidak memiliki nada Doremi, tapi saat dimainkan suaranya tidak kalah merdu dengan Angklung biasa.

"Kalau mengayunkannya, memainkannya sama kaya Angklung pada umumnya, cuma di sini gak punya nada Do Re Fa So La Si Do saja, namanya itu ada Gong-gong, Panempas, King-king dan Inclok," jelasnya.