Jawa Barat Jadi Tuan Rumah Kongres Pemerintahan Daerah se-Asia Timur 2022

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat dipercaya menjadi tuan rumah the East Asia Local and Regional Government Congress ( Kongres Pemerintahan Daerah se-Asia Timur ) ke-11 yang dilaksanakan pada 17 November 2022 di Bandung.

Kongres Asia Timur ini memiliki tujuan utama menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar gagasan dan mengembangkan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kota se-Asia Timur.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jabar, Dodit Ardian Pancapana, mengatakan kongres itu jadi ajang promosi, investasi, perdagangan dan pariwisata.

"Sebuah kehormatan Provinsi Jawa Barat ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres Asia Timur. Ini akan menjadi media pertukaran pengalaman pemerintah-pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonominya" ujar Dodit seusai acara section meeting, pre-event kongres, Rabu (17/11/2021).

Menurut Dodit, status tuan rumah dalam pelaksanaan kongres itu juga berpeluang menjadikan Jawa Barat sebagai hub dalam jejaring hubungan internasional pemerintah-pemerintah daerah. Ini selanjutnya akan membuka akses pelaku ekonomi Jawa Barat go international.

Sebagai langkah persiapan, Pemprov Jabar menggelar Section Meeting atau pra event yang dihadiri oleh sekitar 230 peserta dari perwakilan pemerintah daerah se-Asia Timur di The Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (17/11/2021).

Kasubag Kerja Sama Luar Negeri, Taufiq Firdaus Al Muzaky menjelaskan section meeting ini adalah pertemuan atau seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah anggota kongres.

Hal ini untuk para working-level officials dari berbagai pemerintah daerah anggota kongres lintas negara untuk berkumpul dan membahas isu-isu penting yang sedang dialami.

"Section Meeting ini penting karena sebagai bentuk perwujudan itikad baik Provinsi Jawa Barat menunjukkan keseriusan dan kesiapan Jawa Barat sebagai tuan rumah dan co-organizer melalui rangkaian persiapan yang sistematis mesikipun telah dilakukan penundaan karena pandemi Covid-19. Diharapkan section meeting ini bisa menjadi awal keberhasilan penyelenggaraan congress ke-11," kata Muzaky.

Untuk diketahui, Kongres Pemerintah Daerah se-Asia Timur diinisiasi oleh Pemerintah Prefektur Nara, Jepang.

Kongres itu dibentuk dalam rangka mendasari pembangunan Asia Timur dan mendukung langkah proaktif dalam merealisasikan ide-ide. Kongres itu beranggotakan 75 Pemerintah Daerah dari 7 Negara.

Pada 2014 melalui surat Gubernur Prefektur Nara tanggal 1 Juli 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima undangan tawaran untuk menjadi anggota the East Asia Local and Regional Government Congress.

Melalui surat Dirjen Kantor Gubernur Prefektur Nara Jepang tanggal 17 Oktober 2014 tentang Announcement of Approved New Members of the East Asia Local and Regional Government Congress (NOTICE), Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi diterima sebagai anggota the East Asia Local and Regional Government Congress yang tercatat dalam dokumen Referensi Nomor 194 tertanggal 3 Oktober 2015.

Provinsi Jawa Barat akan menjadi tuan rumah dari Kongres Asia Timur ke-11 pada tanggal 17 November 2022, berdasarkan kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Nara pada tahun 2015 lalu setelah dilakukan penundaan karena Pandemi Covid-19.

