CEO ANS Performance Indonesia Berangkatkan Taat Pribadi ke Las Vegas

TRIBUNJABAR.ID, CEO ANS Performance Indonesia, Richard Gautama, berangkatkan atlet kenamaan Indonesia asal Jawa Tengah, Taat Pribadi, ke Las Vegas, Nevada, untuk mewakili Indonesia di ajang Musclemania yang akan digelar pada 21 November 2021.

Musclemania sendiri adalah kejuaraan bodybuilding natural – tanpa penggunaan bahan-bahan seperti steroid anabolik, insulin, diuretik, dan hormon pertumbuhan – paling bergengsi di dunia yang diselenggarakan oleh organisasi Musclemania untuk para atlet dari berbagai negara. Atlet ternama Indonesia seperti Ade Rai, Ricky Syamsuri, dan Komang Arnawa tercatat pernah memenangkan kompetisi kelas internasional ini.

Selain memberangkatkan Taat Pribadi ke Las Vegas, ANS Performance Indonesia dengan website www.ansperformance.com yang merupakan distributor resmi suplemen fitness asal Amerika Serikat di Indonesia ini memberikan dukungan penuh atas kembalinya sang atlet ke pentas binaraga natural populer tersebut.

"Selamat bertanding kepada mas Taat Pribadi. Best luck from team ANS Indonesia! We are very proud of you." ungkap tim ANS Indonesia melalui akun Instagram resmi ANS Performance Indonesia di @ansperformanceindonesia.

Sejak menjuarai Musclemania World '04 sebelumnya, atlet 45 tahun ini memang sempat vakum untuk bertanding. Berselang 10 tahun, tepatnya pada 2016 Taat Pribadi kembali ke panggung dan debut untuk Musclemania Pro. Sekarang ia akan kembali mengejutkan semua orang pada 21 November mendatang. Oleh karena itu, ANS Performance Indonesia sangat antusias dan memberi dukungan penuh dengan menerbangkan langsung Taat Pribadi ke Las Vegas.

ANS Performance Indonesia memang begitu dekat dengan para atlet atau binaragawan, hingga fitness enthusiast. Produk utama seperti N-Whey, N-Pro, N-Mass, Diablo dll. membantu berbagai kalangan untuk meraih badan sehat dan ideal yang diimpikan dengan cepat dan aman. Berkat kandungan, kelebihan, dan keamanannya yang telah teruji, binaragawan populer seperti Ade Rai pun telah menjadi rekan sekaligus brand ambassador resmi brand ini.

Melalui dukungan ini, ANS Performance Indonesia berharap Taat Pribadi dapat tampil maksimal hingga kembali menorehkan prestasi di kancah Internasional dan membuat bangga Indonesia. Seperti tagline ANS Performance, semoga Taat Pribadi dapat memberikan “Real Science And Real Result”.