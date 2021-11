bank bjb Raih Predikat Platinum Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2021

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -- Kinerja positif bank bjb kembali memperoleh apresiasi. Tahun ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias bank bjb meraih predikat "Platinum Rank" dan “Commendation for Four Consecutive Year Participation in ASSRAT” dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2021.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi bergengsi terkait laporan keberlanjutan perusahaan. Penghargaan ini diberikan dalam gelaran awarding ceremony Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta, Rabu 17 November 2021 yang diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Awarding Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta, Rabu 17 November 2021 (dok.bank bjb)

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengapresiasi Platinum Rank yang diserahkan kepada bank bjb. Rating tertinggi ini berhasil diperoleh bank bjb berkat praktik usaha berkelanjutan yang senantiasa diimplementasikan dalam menunjang langkah bisnis perusahaan.

"bank bjb selalu menjadikan praktik usaha berkelanjutan sebagai acuan dalam memandu langkah-langkah strategis ekspansi perusahaan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keseimbangan aspek environment, social, and governance (ESG) yang menjadi indikator-indikator penting dalam mengukur keberhasilan sebuah lembaga dalam memberikan kontribusi yang menyeluruh," kata Yuddy.

Predikat "Platinum Rank" Penghargaan awarding Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi (dok. bank bjb)

Penghargaan yang ditorehkan bank bjb kali ini memperkuat capaian perusahaan di bidang laporan berkelanjutan. Sebelumnya, pada ajang ASRRAT 2020, bank bjb juga berhasil dinobatkan sebagai peraih Gold Rank. Predikat yang sama juga diperoleh pada 2019.

Penghargaan ASRRAT 2021 merupakan ajang penilaian kualitas laporan keberlanjutan atau sustainability report yang didasarkan pada standar GRI (Global Reporting Initiative). Penilaian dilakukan oleh para assessor yang berkompeten (Certified SR Specialist).

Penghargaan ini diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP). Ajang penghargaan ini telah terselenggara sejak 2005. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan dan mendorong peningkatan baik kuantitas maupun kualitas laporan serta meningkatkan komitmen perusahaan agar terus berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat.