Psy War Suporter Jelang Laga Persib Bandung, Tebus Dosa=Kalahkan Persija

TRIBUNJABAR.ID - Latihan Persib Bandung di Stadion Sidolig Kota Bandung pada Selasa (16/11/2021) diwarnai aksi bobotoh yang melakukan psy war bagi Persib dan Persija.

Pekan ini, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 pada Sabtu (20/11/2021).

Bobotoh tak ingin Persib Bandung kalah dari Persija Jakarta di Liga 1 2021/2022. Dalam aksinya, bobotoh meluapkan aspirasinya lewat spanduk.

Dalam foto yang diabadikan Tribun, bobotoh menulis,

"kami titip harga diri kami di dalam semangat juangmu".

Kemudian,

"tebus dosa=kalahkan Persija".

Lalu,

"we will fight the fight for Persib 1933".

Para suporter juga tampak bernyanyi dan berorasi menyemangati para pemain Persib.