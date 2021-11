Jadwal Pertandingan Liga 1 Pekan Ini, Persib vs Persija, Simak Klasemen dan Topskorer Sementara

TRIBUNJABAR.ID - Seri ketiga Liga 1 2021/2022 akan bergulir mulai hari Kamis (18/11/2021) dan tetap tayang via siaran langsung Indosiar dan live streaming TV Online Vidio.

Ada Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSM Makassar vs PSS Sleman, Persebaya Surabaya vs Madura United, dan banyak lainnya.

Memasuki seri ketiga, 18 klub peserta tentu harus lebih bekerja keras untuk bisa meraih target di papan klasemen Liga 1 sesuai yang dicanangkan.

Duel el clasico pada jadwal Liga 1 antara Persib dan Persija jadi sorotan pada seri ketiga selain PSM vs PSS Sleman, Persebaya vs Madura United.

Namun, belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang via siaran langsung Indosiar.

Di klasemen Liga 1 terkini, Bhayangkara FC kokoh di peringkat teratas. Tim asuhan Paul Munster mengoleksi 28 poin dari 11 pertandingan.

The Guardians, julukan Bhayangkara, unggul tiga poin atas Persib di posisi runner-up.

Persaingan kedua tim akan berlanjut di pekan ke-12 mendatang ketika Bhayangkara akan berhadapan dengan Persita Tangerang.

Laga ini menjadi kesempatan bagus bagi Bhayangkara untuk melebarkan jarak dengan Persib.

Peluang itu terbuka karena pada pekan ke-12 Liga 1 2021, Persib Bandung melakoni laga sulit melawan Persija Jakarta.

Laga sarat gengsi tersebut sangat berpotensi membuat Persib terganjal.