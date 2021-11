Gara-gara Sosok Ini, 3 Personel Voice of Baceprot Histeris, Bertemu Idola dan Dapat Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Gara-gara sosok ini, tiga personel band metal wanita Voice of Baceprot histeris. Ternyata mereka bertemu idolanya.

Tiga personel band metal asal Garut, Voice of Baceprot (VoB), akhirnya bisa bertemu dengan musisi idola mereka, Tom Morello (57), yang merupakan gitaris band Rage Against The Machine (RATM) dari Amerika Serikat.

Walaupun berlangsung secara daring, pertemuan itu terasa dekat dan membuat mimpi VoB terwujud.

Voice of Baceprot (VOB) band metal asal Garut (dok VOB)

Lewat video yang diunggah di kanal YouTube Voice of Baceprot, ketiga personel yang terdiri dari Firda Kurnia (vokal/gitar), Euis Siti Aisah (drum) dan Widi Rahmawati (bas) sontak histeris saat wajah Tom Morello yang kerap disapa Papi Tom muncul di layar kaca.

"Wah, Papi Tom!" teriak mereka bertiga dengan kompak dikutip dari kanal YouTube Voice of Baceprot, Minggu (14/11/2021).

Marsya berujar bahwa VoB sangatlah mengidolakan Tom Morello sebagai salah satu musisi beraliran metal.

Sebaliknya, Tom mengatakan bahwa dia juga merupakan penggemar VoB.

"I am fan of your band," ujar Tom Morello yang membuat personel VoB kembali histeris. Marsya menceritakan bahwa VoB akan mengadakan tur di Eropa mulai 27 November 2021 mendatang.

“Ya benar, bulan ini kami akan ke Eropa,” tutur Marysa.

"Wah, keren. Di mana saja kalian akan bermain?" tanya Tom.