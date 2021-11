Dana Bos Untuk Madrasah di Jabar Dikorupsi Hingga Rp 8 Miliar, Satu Orang Jadi Tersangka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kejati Jabar Jawa Barat menetapkan tersangka dugaan korupsi dana BOS untuk pengadaan soal ujian madrasah di Jabar yang merugikan negara Rp 8 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono mengatakan, satu orang yang ditetapkan yakni AK, ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Jabar.

AK ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung Selasa (16/11/2021).

"Penyidik tindak pidana khusus Keti Jabar menahan tersangka insial AK, dalam dugaan tindak pidana korupsi dana BOS madrasah untuk pengadaan soal-soal ujian," ujar Riyono.

Korupsi dana BOS yang dilakukan AK, bermula saat Kementerian Agama (Kemenag) mengucurkan dana BOS ke madrasah-madrasah di Jabar, dengan cara diusulkan dari Kemenag Kabupaten-Kota di Jabar ke Kanwil Kemenag Jabar.

Bantuan dana BOS tersebut dialokasikan untuk pengadaan soal ujian penilaian akhir tahun (PAT), Try Out (TO), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Madrasah Ibtidaiyah.

Sebagai ketua KKMI, AK kemudian mengarahkan para kepala Madrasah Ibtidaiyah di Jabar ke perusahaan tertentu untuk pengadaan atau pencetakan soal ujian.

"Dengan kesepakatan akan diberikan cash back atau CSR," kata Riyono.

Pihaknya pun menggelar rapat bersama KKMI Kabupaten dan Kota dengan KKMI Provinsi Jabar. Dari pertemuan itu, disepakati harga pembayaran naskah soal ujian.