Aurelie Moeremans Pernah Punya Pacar yang Suka Banting-banting Barang, Permudah Perankan Dinda

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans ternyata pernajh mengalami toxic relationship alias hubungan yang tak sehat.

Kenangan itu membuatnya lebih mudah membangun emosi saat berperan sebagai Dinda dalam film Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

"Ada yang toxic gara-gara sebelumnya dia pernah berada ada dalam toxic relationship juga termasuk aku dulu berada di toxic relationship selama empat tahun," kata Aurelie Moeremans saat wawancara bersama Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Aurelie mengaku pernah terjebak hubungan toxic dua kali, yang pertama dia merupakan korban dari toxic relationship.

Pada hubungan setelahnya, Aurelie justru yang menjadi toxic-nya.

"Setelah lepas dari hubungan pertama, aku pacaran lagi sama yang lebih muda dan di situ aku yang jadi toxic karena aku enggak pernah ngalamin hubungan yang normal," tuturnya.

Sehingga, kata Aurelie, pengalaman buruk di hubungan pertama saat dia menjadi korban toxic relationship terbawa dalam hubungan kedua.

Mengingat itu, Aurelie merasa memiliki koneksi dengan perannya sebagai Dinda dalam film Story of Dinda.

"Dari pengalaman banget, Story of Dinda itu relatable banget sama kehidupan aku, jadi kayak gue pernah ngalamin ini, pernah di posisi ini, gue pernah di sini bahkan cowok aku banting-banting barang itu aku pernah ngalamin," ujarnya.

Oleh karenanya, kemiripan kisah yang dialami Aurelie di kehidupan nyatanya membuat dia lebih mudah untuk membangun emosi sebagai Dinda.