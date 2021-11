Hari Ini Jokowi Akan Jajal Sirkuit Mandalika Pakai Motor Custom, Ini Fakta Sirkuit di Tepi Pantai

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan selesainya pembangunan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika atau Mandalika International Street Circuit di kawasan wisata eksklusif Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tengggara Barat (NTB), Jumat (12/11/2021) hari ini.

Jokowi menurut informasi yang dihimpun Tribunnews.com, juga akan menjajal sirkuit nan indah di tepi bibir pantai itu dengan motor custom andalannya.

"Iya besok (hari ini) kita akan meresmikan sirkuit, Mandalika," kata Jokowi usai menghadiri perayaan HUT NasDem di Pancoran, Jakarta Selatan kemarin.

Presiden Joko Widodo kembali menunggangi motor Kawasaki w175 miliknya yang berwarna hijau. Kali ini, Jokowi melakukan touring singkat di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10/2018) (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Di akun instagram Gubernur NTB Zulkieflimansyah, motor custome warna hijau RI 1 itu telah tiba di Lombok dan siap digunakan Jokowi.

Dalam caption yang ditulis Zulkieflimansyah, motor tersebut nantinya akan ditunggangi Presiden Jokowi di Sirkuit Pertamina Mandalika.

"Pak Jokowi pun tak sabar lagi utk menjajal sirkuit Mandalika besok sore," tulisnya.

"If you want to go fast, go alone! If you want to go far, go together!"

"Kalau mau cepat, jalan saja sendiri. Kalau perjalananmu mau panjang dan awet, mengalirlah bersama sama," pungkas Zulkieflimansyah.

Setelah diresmikan Jokowi, sirkuit Mandalika akan menggelar sejumlah ajang balap motor bergengsi internasional.

Di antaranya yakni World Superbike 2021 pada 19-21 November 2021.