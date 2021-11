Fakta Menarik Simu Liu Pemeran Superhero Baru Marvel Studio, Jadi Shang Chi, Nangis Saat Baca Naskah

Shang Chi and The Legend of The Ten Rings.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Marvel Studios’ “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai 12 November 2021.

Film ini merupakan salah satu film yang paling dinanti penggemar Marvel di tahun 2021, karena memperkenalkan Super Hero terbaru di MCU, Shang Chi, serta kisah di balik organisasi ‘Ten Rings’ yang misterius.

Dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, dan Tony Leung, dengan Destin Daniel Cretton sebagai sutradara, serta diproduseri oleh Kevin Feige dan Jonathan Schwart, Marvel Studios’ “Shang-Chi and The Legend of he Ten Rings” menghadirkan petualangan terbaru khas MCU yang dipenuhi aksi, visual yang mengagumkan, serta sentuhan kisah menarik dan humor.

Berikut ini adalah fakta menarik dari Simu Liu :

1. Mengawali Karier Sebagai Akuntan, Simu Liu Menjadi Representasi Super Hero Asia Pertama dalam Marvel Studios’ “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings”

Setelah lulus kuliah, Simu Liu memulai kariernya sebagai seorang akuntan.

Ketika akhirnya ia kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran, Simu Liu memutuskan untuk mengikuti audisi sebagai figuran sebuah film.

Selain menjadi figuran dalam film, Simu Liu juga sempat menjadi bintang dalam beberapa video klip musik.

Setelah membangun kariernya sedikit demi sedikit, Simu Liu akhirnya berhasil mendapatkan peran utama dalam sebuah serial komedi Kanada yang berjudul “Kim’s Convenience”.