DISCOVERASR.COM Sinergikan Tauzia Hotels Menjadi Bagian dari The Ascott Limited

TRIBUNJABAR.ID Bandung, 11 November 2021 – TAUZIA Hotels (TAUZIA) saat ini telah menjadi bagian dari The Ascott Limited (Ascott), anggota dari CapitaLand Investment, yang merupakan salah satu pemilik-operator penginapan internasional terkemuka dengan properti yang tersebar di Asia Pasifik, Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat. Portofolio merk apartemen, coliving, dan hotelnya meliputi Ascott The Residence, The Crest Collection, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, HARRIS, Citadines Connect, FOX, Yello, FOX Lite, dan POP!. Enam diantaranya dapat Anda jumpai di Kota Bandung adalah HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink, HARRIS Hotel & Conference Ciumbuleuit, FOX HARRIS Hotel City Center, FOX HARRIS Lite Hotel Metro Indah, dan YELLO Hotel Paskal.

Pertama kali didirikan pada tahun 2001, TAUZIA kini telah memiliki 62 properti yang tersebar di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Sejak September 2018, TAUZIA secara resmi menjadi bagian dari The Ascott Limited. Hal ini dimulai dari CapitaLand yang pada tahun 2018 mengakuisisi 70% saham dari perusahaan lokal yakni Green Oak Hotel Management (GOHM). GOHM merupakan holding perusahaan dari operator hotel TAUZIA. Keputusan mengakuisisi GOHM merupakan strategi CapitaLand dalam mengembangkan bisnis hospitality melalui The Ascott Limited, yang saat ini merupakan operator apartemen sewa (serviced apartments).

Selain itu, integrasi TAUZIA ke dalam jaringan Ascott juga dibuktikan dengan peluncuran situs discoverasr.com untuk menyatukan domain website yang terpisah[1] ke dalam satu platform pemesanan online. discoverasr.com memberikan kemudahan akses untuk para tamu ke lebih dari 400 apartemen, co-living spaces, dan hotel dengan total lebih dari 71.000 unit, di lebih dari 200 kota dan 30 negara. Hal ini mencakup lebih dari 10.000 unit di 62 properti milik TAUZIA, yang tersedia untuk pertama kalinya di platform pemesanan online milik Ascott.

Perkembangan hingga saat ini tentu saja tidak lepas dari peran awak media yang selalu siap untuk bersinergi dengan pihak manajemen Service Apartment dan Hotel. Oleh karena itu, untuk mengapresiasi dan mempererat hubungan baik diantara keduanya, TAUZIA yang merupakan bagian dari Ascott mengadakan West Java Media Gathering yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 November 2021 di FOX HARRIS Lite Hotel Metro Indah Bandung dengan mengundang beberapa rekan media dan perwakilan dari properti yang ada di Bandung.

“Penambahan properti milik TAUZIA ke dalam discoverasr.com dan integrasi program Loyalitas My Tauzia Privilege (MTP) menjadi Ascott Star Rewards (ASR) sejalan dengan target Ascott untuk melakukan transformasi digital yang bersinergi dalam satu platform. Lewat layanan satu pintu discoverasr.com dan aplikasi discoverasr, tamu dapat memesan penginapan dalam skala global di jaringan Ascott sekaligus memberikan penawaran terbaik bagi para anggota loyalitas kami.” ujar Irene Janti, Director of Brand & Marketing Ascott untuk Indonesia.

Irene menambahkan “Dengan integrasi ini, cakupan pangsa pasar Ascott di Indonesia khususnya di area Bandung dan sekitarnya juga semakin diperluas. Ascott hadir di Bandung dengan berbagai pilihan properti yang dapat mengakomodir beragam kebutuhan penginapan mulai dari tamu yang membutuhkan tempat tinggal jangka panjang maupun jangka pendek dengan skala penginapan dari level eksklusif hingga ekonomis.”

Sejalan dengan peluncuran situs web discoverasr.com, anggota MTP yang bergabung di ASR dapat menerima manfaat bonus 2.000 poin ASR, e-voucher diskon 25%, dan pencocokan tingkat keanggotaan. Daftar menjadi anggota ASR tidak dipungut biaya dan dapat anda lakukan melalui discoverasr.com atau melalui aplikasi discoverasr yang sudah tersedia di Google Play dan App Store.

Acara West Java Media Gathering dikemas secara fun & formal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dimulai dari pembukaan oleh Bapak Dwi Herlambang selaku General Manager FOX HARRIS Lite Hotel Metro Indah Bandung, presentasi oleh Ibu Dyah Annisa selaku perwakilan dari TAUZIA Hotels Bandung, sesi tanya jawab, dan Fun Activities yang diikuti oleh semua awak media yang hadir. Dimulai pukul 10.00 WIB, acara ditutup pukul 13.00 WIB dengan makan siang bersama.