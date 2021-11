Telkom Sabet Predikat Diamond dalam Ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards 2021

Jakarta, 9 November 2021 – Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam mendukung penanganan Covid-19 membuahkan hasil dan apresiasi yang baik, tidak hanya dari instansi dalam negeri tapi juga internasional. Telkom meraih tiga penghargaan dalam ajang bergengsi The 3rd ASEAN PR Excellence Award 2021 yang seremoni penganugerahannya dilaksanakan secara daring, pada akhir pekan lalu (5/11).

Telkom meraih predikat Gold untuk kategori Best Comm Use of Social Platform melalui program #VaksinKerenAbis dan Bronze untuk kategori Best Covid-19 Related Response melalui program Masker untuk Teman Tuli. Bahkan Vice President Corporate Communication Telkom meraih predikat tertinggi yaitu Diamond untuk kategori Best PR Practitioner.

Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Asean PR Network selaku penyelenggara The 3rd ASEAN PR Excellence Award 2021 kepada Telkom. “Penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh tim Corporate Communication Telkom atas semangat kerja keras dan cerdas serta kinerjanya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, stakeholders, dan seluruh bangsa Indonesia. Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik”, ujar Pujo.

Sebagai BUMN dan perusahaan telekomunikasi digital terdepan, Telkom secara proaktif dan konsisten terus mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun dukungan yang diberikan Telkom mencakup dukungan konektivitas, dashboard, dan aplikasi, produk dan layanan serta bantuan sosial.

Program #VaksinKerenAbis merupakan campaign inovatif yang diinisiasi Telkom bekerja sama dengan content creator untuk membuat sebuah video bergenre komedi tentang pandangannya terkait vaksin. Pesan yang disampaikan dalam video tersebut mempertimbangkan keragaman kebutuhan informasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keamanan, kehalalan, efektivitas, dan kemerataan distribusi serta penerima vaksin prioritas. Selain itu, masyarakat tetap diberikan edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan setelah menerima vaksin Covid-19 untuk melindungi diri dan sekitar.

Untuk menjaga efektivitas campaign #VaksinKerenAbis, Telkom melakukan pemilihan content creator sesuai daerah dengan tingkat penerimaan yang rendah. Berdasarkan hasil survey Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya, yaitu Padang (Sumatera), Makassar (Sulawesi), dan Jawa. Kemudian, Telkom menambahkan inovasi video melalui pendekatan budaya dengan memaksimalkan penggunaan bahasa daerah oleh content creator untuk membangun psikologi yang kuat antara masyarakat dengan campaign #VaksinKerenAbis.

Tak hanya #VaksinKerenAbis, Telkom juga menginisiasi campaign Masker untuk Teman Tuli yakni bantuan masker trasparan kepada para teman tuli pada bulan Mei 2020. Masker transparan untuk penyandang tuli ini dirancang dan diproduksi khusus agar memudahkan penyandang tuli dalam berkomunikasi karena gerak bibirnya bisa terbaca tanpa harus membuka masker. Untuk memproduksi masker transparan ini Telkom bekerja sama dengan para pelaku UMKM yang terdampak selama pandemi, hal ini sekaligus menjadi salah satu upaya dalam pemberdayaan sektor UMKM yang cukup besar berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam campaign ini, Telkom juga bekerja sama dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) sebagai partner dalam pendistribusian bantuan masker transparan kepada penyandang tuli di berbagai wilayah Indonesia agar bantuan masker transparan ini bisa didistribusikan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Kami akan terus mengupayakan kontribusi terbaik untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan semangat kebersamaan, Telkom optimistis bahwa bangsa Indonesia dapat melewati masa ini dengan baik,” ujar Pujo.

The 3rd ASEAN PR Excellence Award 2021 merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh ASEAN PR Network untuk para praktisi humas dan komunikasi dari negara ASEAN yang berhasil menjalankan program kehumasannya dengan baik, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi masyarakat. Tahun ini, terdapat 10 kategori penghargaan yang dikompetisikan, yakni Best PR Programme, Best PR Practitioners, Best PR Agencies, Best PR Campaign, Best Crisis Management, Best Media Company Supporting PR and Communication Industry, Best Government PR, Best Covid-19 Related Response, Best Comm Use of Virtual Platforms, serta Best Comm Use of Social Media.

