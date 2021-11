Motor Sport Yamaha Konsisten Raih Penghargaan Terbaik

TRIBUNJABAR.ID,- Yamaha mendominasi ajang penghargaan prestisius Grid Oto Award 2021 dengan pencapaian membanggakan di berbagai segmen. Salah satunya dari kategori sport juga berkontribusi signifikan dengan menyabet 5 dari 10 award yang dipentaskan di segmen tersebut.

Lima motor sport Yamaha yaitu R15, MT-15, MT-25, XSR 155, WR 155 R berhasil menyabet penghargaan Grid Oto Award 2021 sebagai berikut :

-Best Sport 150-155cc Fairing : R15.

Penghargaan ini adalah yang ke-4 kalinya secara beruntun diperoleh R15 sejak Grid Oto Award digelar perdana di tahun 2018.

Best Sport 150-155cc Naked (MT-15) ()

-Best Sport 150-155cc Naked : MT-15 dan Best Sport 200-250cc Naked : MT-25.

Dua line up MT Series ini menyandang predikat tersebut sejak 2019 hingga 2021 ini.

Best Sport 200-250cc Naked (MT-25) ()



-Best Sport Retro : XSR 155 dan Best Sport 150-155cc Dual Purpose : WR 155 R.

Dua produk sport teranyar Yamaha ini sukses mempertahankan titel sebagai yang terbaik sejak 2020.

Best Sport Retro (XSR 155) ()



”Kami mengucapkan terimakasih kepada GridOto yang telah memberikan penghargaan ini, yang juga merupakan bentuk pengakuan dan pembuktian terhadap keunggulan produk-produk sport Yamaha. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi segenap karyawan YIMM, dealer dan konsumen yang merupakan bagian dari keluarga besar Yamaha. Kami pun akan terus melakukan inovasi dalam hal desain, fitur, dan teknologi sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen dan trend sepeda motor sport yang selalu berkembang,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).



Best Sport 150-155cc Dual Purpose (WR 155 R) ()

R15 yang didaulat sebagai Best Sport 150-155cc memiliki keunggulan ciri khas desain R Series yang sporty. Ditambah fitur-fitur terbaik di kelasnya, diantaranya Assist & Slipper Clutch yang membuat kopling lebih ringan dan perpindahan gigi lebih halus. Serta dilengkapi suspensi Up Side Down yang meningkatkan handling saat berkendara dan tampilan motor lebih gagah.

Lalu MT-15 dan MT-25 yang mengisi line up MT-Series juga merupakan motor sport yang memiliki banyak penggemar karena kualitasnya. MT-15 sebagai Best Sport 150-155cc Naked memiliki desain yang sangar dan agresif serta telah disematkan Assist & Slipper Clutch dan suspensi Up Side Down. Ketangguhan tenaga dan torsi besar “Master of Torque” sebagai identitas yang melekat padanya menjadi magnet kuat bagi konsumen untuk memilikinya. Sedangkan MT-25 Best Sport 200-250cc Naked juga tampil istimewa dengan desain berkarakter MT Series, dilengkapi suspensi Up Side Down dan disempurnakan tenaga dan torsi besar “Master of Torque” yang menghasilkan akselerasi berkendara responsif.

Sementara itu, dalam hampir dua tahun perjalanannya XSR 155 makin menggairahkan market sport Tanah Air dengan menawarkan keunggulan desain bergaya klasik modern serta fitur dan teknologi terkini. Tampilan klasik modern XSR 155 tampak pada model tangki Drip-Shaped yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara, jok single seat dengan desain klasik yang stylish, desain lampu depan dan belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern, dan Full LCD Digital Speedometer bergaya retro yang dilengkapi Multi Information Display (MID). XSR 155 juga sudah mengadopsi suspensi Up Side Down (USD), serta dilengkapi Assist & Slipper Clutch.

Sedangkan WR 155 R menjadi “The Real Adventure Partner” yang ketangguhannya telah membawa para penggunanya menaklukan beragam trek offroad. Pada WR 155 R diaplikasikan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. WR 155 R juga menggunakan ban dual purpose agar meningkatkan kemampuan mobilitas di segala kondisi jalan. Selain itu, desain jok bergaya YZ Series yang rata memudahkan pengendara dalam mengatur posisi duduk sehingga mendukung kelincahan saat bermanuver.

Berikut adalah seluruh penghargaan yang didapatkan oleh Yamaha di ajang Grid Oto Award 2021: