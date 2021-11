STIKEP PPNI Jawa Barat Gelar Pameran Produk PKM Dikti dan Pusat Studi Inovasi 

TRIBUNJABAR.ID, Bandung, 9 November 2021, Bertempat di Aula Kampus 2 STIKEP PPNI Jawa Barat Gebyar Gelar Produk Gebyar PKM Hibah Internal, PKM DIKTI, dan Pusat Studi Inovasi STIKep PPNI Jawa Barat diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.

Dalam kegiatan ini akan dipresentasikan dan dipamerkan Produk Porgram Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dikembangkan oleh mahasiswa di dalam stand PKM di dalam kampus dan dipresentasikan hasil akhir Laporan Kegiatan PKM. STIKep PPNI saat ini berupaya untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang benar agar mahasiswa mampu mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni

Selain pameran 17 produk PKM berupa hasil dari kegiatan akhir PKM. Pada setiap kriteria PKM akan dipresentasikan berupa produk makanan, foto-foto kegiatan, buku panduan, prototype, dll, Virtual Stand Tour, Sharing Session Mahasiswa Pemenang Hibah PKM Dikti, Presentasi dan progress report kemajuan produk inovasi dari Pusat Studi Infection centre, Hemodialisa, Teaching Method, dan Leadership STIKEP PPNI Jawa Barat, juga dilaksanakan seminar umum dengan tema Menginspirasi dan Berkreativitas : Membangun Prestasi Mahasiswa Keperawatan di Era Digital dengan narasumber Dr. Palti Marulitua Sitorus, CIFM Dosen Tetap Telkom University Program Studi Magister Manajemen. Tak kalah menarik PKM Award 2021 adalah acara yang ditunggu-tunggu dengan pemenang sebagai berikut : DYMODAKE sebagai poster terfavorite ke- 1, Masker MENTARI sebagai poster terfavorite ke-2, Pengingat Jadwal Makan OAT sebagai poster terfavorite ke-3. Pemberdayaan Kader Melalui Smart Management Care sebagai Stand terfavorite ke-1, Smart In Detect Alat Deteksi Dini Resiko Infeksi Luka Diabetik Berbasis Teknologi Artificial Intellegence dan Internet of Thing sebagai stand terfavorite ke-2,MAM (Monopterus Albus Meatball)sebagai stand terfavorite ke-3, Collaborative Class On Virtual Pandemik Metode Belajar Improvisasi Kognitif dan Daya Ingat Anak Usia Sekolah Menengah Pertama sebagai PKM terbaik ke-1, Inovasi Hair Creambath Yogurt Daun Sirsak untuk Mengatasi Rambut Rontok dan Berkutu sebagai PKM ke-2 dan Me-Washer 4.0 Inovasi Pencuci Tangan Otomatis dengan Voice Commad dan Artificial Intelegence dalam Pencegahan Penularan Covid-19.

Semoga dengan kegiatan ini terbentuknya semangat mahasiswa dalam berprestasi dan berkreativitas dalam menjawab tantangan global di masa mendatang, menjadi pribadi inovatif, objektif kooperatif dalam membangun keberagaman intelektual sehingga mahasiswa terbentuk menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif berdaya saing dengan karakter Pancasila, ujar Agni Laili ketua Pelaksana kegiatan.