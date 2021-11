BPJS Kesehatan Soreang Adakan Pertemuan Bahas SK Penetapan PBI JK

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait kepesertaan JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), BPJS Kesehatan Cabang Soreang melaksanakan pertemuan dengan stakeholder seperti Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dukcapil, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Jumat (29/10). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 92/HUK/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 Tanggal 15 September 2021.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Heni Riswanti menjelaskan terkait dengan penetapan PBI JK berdasarkan SK Kemensos, bahwa kuota masih bisa diiisi oleh usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baru. Di samping itu pula ada data PBI JK aktif non DTKS yang harus dilakukan verifikasi dan validasi (verivali) maksimal bulan November 2021.

"Apabila ada peserta yang masih layak sesuai ketentuan mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa dilakukan reaktivasi dengan batas maksimal 6 bulan sejak dinonaktifkan. Oleh karena itu, kami berharap Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengoptimalkan kegiatan verivali PBI JK khususnya data non DTKS,” tutur Heni (3/11).

Ia juga menambahkan diharapkan instansi terkait dan juga fasilitas kesehatan dapat memfasilitasi permintaan informasi serta pengelolaan pengaduan perihal pasca ditetapkan SK Kemensos ini.

“Diharapkan adanya persamaan persepsi dan tindak lanjut oleh instansi terkait serta pemahaman yang sama dalam hal memfasilitasi permintaan informasi serta pengelolaan pengaduan,” tambahnya.

Heni berharap adanya sosialisasi dan edukasi yang masif kepada peserta yang secara langsung terdampak dengan adanya SK Kemensos ini. Tak lupa Heni menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Kabupaten Bandung yang merencanakan akan menambah kepesertaan yang ditanggung oleh pemda dengan mendaftarkan sejumlah guru ngaji dan keluarga.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nia menyampaikan informasi terkait dengan tindak lanjut dari penetapan SK Menteri Sosial perihal kegiatan verifikasi dan validasi data, terutama yang belum masuk DTKS.

“Kami saat ini sudah melakukan proses permintaan data by name by address melalui aplikasi SIKS-NG untuk selanjutnya kami verifikasi dan validasi melalui tools di aplikasi SIKS-NG,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk BPJS Kesehatan agar penyelesaian terkait data PBI JK cepat terselesaikan. (BS/HS)