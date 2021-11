Jawa Barat Peringkat Ketiga, DKI Jakarta Juara Umum Kejurnas Karate PB FORKI 2021

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tim tuan rumah, kontingen Jawa Barat, meraih peringkat ketiga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate bertajuk Piala Ketua Umum PB FORKI Tahun 2021 kategori Cadet, Junior, dan U-21.

Tahun ini, Kejurnas Karate digelar di GOR Sabilulungan, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Para atlet Jawa Barat mengumpulkan lima medali emas, lima perak, dan empat perunggu.

Juara umum menjadi milik DKI Jakarta.

Sampai pertandingan terakhir, Minggu (7/11/2021) malam WIB, DKI Jakarta sukses mengumpulkan 10 medali emas, tiga perak, dan empat perunggu. Keberhasilan kontingen DKI Jakarta tidak lepas dari capaian atlet mereka di kategori U-21.

Dari 13 kelas yang dimainkan di kategpri U-21, tim ibukota mampu mendulang lima gelar. Adapun lima gelar ini didapat dari nomor kata perorangan putri, kumite putra +84 kg, kumite putra -75 kg, kumite putri -50 kg, dan kumite putri -55 kg.

Lima gelar lainnya diperoleh DKI Jakarta dari kategori cadet dan junior. Masing-masing kategori DKI Jakarta mendapat dua medali emas dan tiga medali emas.

Di posisi kedua ditempati oleh Perguruan Inkai dengan perolehan enam emas, empat perak, dan tujuh perunggu.

Pada kejurnas kali ini, atlet kontingen DKI Jakarta pun sukses meraih Best of The Best (BoB) atas nama Josep Mariano di kategori junior putra. Dia berhasil mengalahkan perwakilan Inkai, Mazmiliano di partai final BoB Junior Putra.