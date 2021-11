Cara Pakai Hijab Dikritik, Voice of Baceprot Jawab Lewat Lagu God, Allow Me (Please) To Play Music

TRIBUNJABAR.ID - Voice of Baceprot (VoB) mendapat perhatian penikmat musik bukan hanya karena karya yang dihasilkan melainkan keunikan para anggota band-nya.

Terdiri dari tiga wanita, personel Voice of Baceprot kerap kali mendapat kritikan dan komentar negatif mengenai cara berpakaian mereka termasuk cara memakai hijab.

Firdda Marsya, Euis Siti, dan Widi Rahmawati yang merupakan jebolan madrasah tsanawiyah di Garut itu sering mendapat komentar yang melarang mereka bermain musik.

Baca juga: Video Vokalis Voice of Baceprot Firdda Lafalkan Sajak Sambil Cuci Piring, Diiringi Musik Metal

Dikutip dari kanal YouTube Voice of Baceprot, Firdda, gitaris dan vokalis VoB, mengungkapkan ia mendapat pengalaman berkaitan dengan intoleransi.

Seperti, larangan bermain musik dan cara berpakaiannya.

"Itu enggak boleh main musik, pakai hijabnya kok kayak gitu. 'Apa jangan-jangan ini pakai hijab cuma gimmick?'," ujanya.

Hal serupa juga dialami Siti, penabuh drum VoB. Ia menyuarakan kekangan yang dia dapat dari publik.

"'Pakai hijab, main musik' kita tuh kayak muak gitu. Kenapa sih kita main musik dong dibikin ribet sama orang? Padahal yang main musik kita," ungkapnya.

Pengalaman seperti itu yang membuat mereka melahirkan lagu berjudul God, Allow Me (Please) To Play Music.

Lagu ini bertemakan intoleransi yang terjadi di masyarakat.