Dilengkapi Fitur Canggih, All New Honda City Dibanderol Rp 355 jutaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - All New Honda City menjadi generasi kelima dari sedan populer yang dikeluarkan Honda.

PT Honda Prospect Motor secara resmi memperkenalkan model terbaru All New Honda City dalam acara peluncuran virtual, 28 Oktober 2021.

Selain desainnya yang semakin elegan, All New Honda City juga menawarkan berbagai fitur terkini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Junior Area Sales Marketing Honda Bandung Center, Kevin Hartono mengatakan, All New Honda City dilengkapi fitur canggih seperti Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin kendaraan dan A/C secara otomatis sebelum memasuki kendaraan.

"All New Honda City ini merupakan model pertama dikelasnya yang memiliki fitur ini, sebelumnya disematkan pada All New Honda Accord, All New Honda Civic RS, Honda City Hatchback RS, New Honda CR-V dan All New Honda BR-V," ujar Kevin, dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).

Berbagai perubahan dilakukan, seperti pada bagian eksterior pada grill depan, lampu menggunakan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Door Mirror with LED Turning Signal yang tampil semakin elegan.

Presiden Direktur Honda Bandung Center, Ang Kok Bin mengatakan, All New Honda City juga dilengkapi 8 buah speaker pada kabin bagian depan dan belakang.

Fitur canggih lainnya pun, kata dia, telah disematkan pada mobil ini seperti fitur Multi-Angle Rear View Camera yang dapat menampilkan 3 tampilan: Normal View, Wide View, and Top View untuk membantu pengguna saat memarkir mobilnya.

Dari sisi performa, All New Honda City kini menggunakan mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum sebesar 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm.

Mesin yang telah disempurnakan juga didukung sistem transmisi CVT yang baru sehingga lebih bertenaga.

All New Honda City didesain dengan mengutamakan keselamatan seperti G-CON + ACETM, Anti-lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brake Distribution (EBD) dan Brake Assist, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), 6 Airbags, Brake Override System, Seatbelt Reminder dan ISOFIX & Tether.

Iwan Tjandradinata, Direktur Honda Bandung Center menambahkan, untuk varian warna All New Honda City tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl dan Meteoroid Gray Metallic yang tersedia mulai Maret 2022.

All New Honda City dijual dengan harga Rp 355.500.000. Harga yang tertera adalah harga untuk on the road wilayah Jawa Barat dan juga BBN Mobil Pertama tahun 2021.