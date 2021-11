Bupati Doni Ahmad Munir: Ayo ke Sumedang, Buktikan Sumedang Jadi Daerah Inovatif

seminar "Leader's Talk 27 Digital Leadership in The Globalization Era" yang digelarTelkom University bersama International Class Academic Office secara tatap muka dan virtual dari Auditorium Gedung Damar Lantai 2 Kampus Telkom University Bandung, Rabu (3/11)

TRIBUNJABAR.ID,- Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menjadi Keynote Speaker pada seminar "Leader's Talk 27 Digital Leadership in The Globalization Era" yang digelarTelkom University bersama International Class Academic Office secara tatap muka dan virtual dari Auditorium Gedung Damar Lantai 2 Kampus Telkom University Bandung, Rabu (3/11).

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh civitas akedemika Telkom University maupun pimpinan BUMN, serta pimpinan daerah yang menginspirasi serta mendukung kemajuan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor Telkom University Prof Dr Adi Wijaya dalam sambutannya merasa bangga karena kampusnya didatangi sosok inspiratif yang telah membawa Kabupaten Sumedang bertransformasi.

"Dahulu di Sumedang ada apa. Selalu pertanyaannya seperti itu. Sekarang semua orang akan mengatakan 'Ayo ke Sumedang' karena di Sumedang ada apa-apa. Jadi prestasi di Sumedang ini bukan hanya terdengar di seputaran Telkom University atau Jawa Barat saja, tetapi sudah nasional," katanya.

Dikatakannya, berbagai prestasi telah dicapai Sumedang diantaranya mendapatkan Anugerah The Best Over All pada ajang Indonesia Visionery pada ajang yang diadakan MNC dan terbaik nasional dalam SPBE terbaik Tahun 2020.

"Tidak hanya itu, ada penghargaan Innovatif Government Award Tahun 2020 dari Kemendagri. Saat itu kami juga hadir waktu ada kunjungan dari Menpan RB dan diungkapkan berbagai prestasi yang diraih Sumedang," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Dony mengawali paparannya yang bertemakan "Digital Leadership dalam Mewujudkan Sumedang Happy Digital Region" dengan

ucapan terima kasih kepada jajaran Telkom University yang telah membantu Kabupaten Sumedang dalam hilirisasi hasil-hasil riset untuk Kabupaten Sumedang.

"Indeks SPBE Sumedang yang terbaik secara nasional rencana induknya adalah hasil karya Telkom University kolaborasi dengan Kabupaten Sumedang. Terima kasih Pak Rektor. Saya bersyukur atas kolaborasi dan kerja sama ini," katanya.

Bupati juga berpesan kepada para mahasiswa agar bersyukur bisa diterima di Telkom University dengan cara tekun belajar.

"Para mahasiswa Telkom University harus bersyukur menjadi mahasiswa di tempat ini. Sebagai wujud syukurnya yakni dengan memaksimalkan dan mengaktualisasikan potensi kreatif yang dimiliki. Jadikan kampus sebagai 'Kawah Candaradimuka' untuk menempa dan mengasah kepemimpinannya. Insyaallah suatu saat Presiden Indonesia dari kampus ini," kata Bupati yang disambut tepuk tangan peserta.Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Sri Radya Karaton Sumedang Larang R.I. Lukman Soemadisoria dengan Rektor Telkom University serta MoA (Nota Kesepakatan) antara Patih Keraton Sumedang Larang R. Lily Djamhur Soemawilaga dengan Direktur Akademik Telkom University tentang Kerja Sama KKN Tematik Budaya disaksikan langsung Bupati Sumedang.