Penyerahan simbolik 40 unit Honda ADV150 oleh Brand Activation Manager AHM Andhika Sabmarin kepada Direktur Operasional & Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo dan Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah, disaksikan oleh dan Administration and Finance Sub Department Head main dealer Astra Motor NTB Agung Nugroho.

TRIBUNJABAR.ID, Mataram, Lombok – PT Astra Honda Motor (AHM) menyerahkan 40 unit Honda ADV150 kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai bentuk dukungan terhadap operasional Pertamina Mandalika International Street Circuit. Honda ADV150 juga akan menjadi kendaraan resmi ajang balapan internasional perdana di sirkuit kebanggaan bangsa Indonesia ini, yaitu Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK).

Sejalan dengan kerjasama tersebut, Honda ADV150 resmi menjadi skutik yang akan dipakai seluruh kegiatan pebalap mancanegara dan timnya, serta kru paddock perhelatan balap IATC dan WSBK di sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Skutik besar Honda ini juga menjadi andalan dalam mendukung mobilitas pebalap muda binaan AHM yang akan bertanding dalam gelaran IATC.

Honda ADV150 Jadi Skutik Resmi Sirkuit Mandalika (AHM)

Honda ADV150 yang memiliki desain bodi futuristik dan manly siap mendukung aktivitas tinggi selama persiapan maupun penyelenggaraan balap IATC (13-14/11 dan 20-21/11) dan WSBK (20-21/11). Penyerahan simbolik 40 unit Honda ADV150 dilakukan pada Rabu, 3 November 2021 oleh Brand Activation Manager AHM Andhika Sabmarin kepada Direktur Operasional & Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo dan Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah, disaksikan oleh dan Administration and Finance Sub Department Head main dealer Astra Motor NTB Agung Nugroho.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengungkapkan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan olahraga balap motor, termasuk dalam pengelolaan operasional sirkuit kebanggaan bangsa dan menyukseskan penyelenggaraan balap internasional perdananya bulan ini.

Honda ADV150 Jadi Skutik Resmi Sirkuit Mandalika (AHM)

“Gelaran balap perdana di Mandalika merupakan tonggak sejarah yang penting dan membanggakan untuk Indonesia. Kami berharap dapat membantu kelancaran kegiatan ini melalui kelincahan dan ketangguhan performa skutik besar Honda ADV150 yang siap menemani mobilitas pebalap, tim, dan kru selama penyelenggaraan IATC dan WSBK, sekaligus mendukung pebalap muda kita dalam mengukir prestasi terbaik di sirkuit kebanggaan bangsa,” ujar Andy.

Honda ADV150 didukung mesin 150cc, berpendingin cairan, eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda ECE R40 EURO 3, konsumsi bahan bakar model ini menunjukkan angka 46,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hingga 373 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Selain berperforma tangguh, skuktik ini sarat dengan fitur kenyamanan. Honda ADV150 dilengkapi beragam fitur canggih seperti Two Step Adjustable Windscreen, ruang penyimpanan sebesar 28 liter, serta sistem full digital panel meter yang dapat menampilkan berbagai informasi. Model ini juga memiliki fitur ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS dan ACG starter yang bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Kualitas produk Honda ADV150 yang diproduksi pabrik AHM ini juga diakui dunia seiring tingginya ekspor model ini ke mancanegara dalam bentuk CBU (Completely Build Up) dan CKD (Completely Knock Down), seperti ekspor ke negara Filipina, Malaysia, Thailand, hingga ke benua Amerika di negara Brazil.

Sejak diluncurkan pada kuartal kedua 2019, Honda ADV150 langsung menyedot perhatian pecinta motor di Tanah Air. Desain, fitur, dan performa tingginya mengantarkan produk ini menyabet penghargaan sebagai sepeda motor terbaik di Indonesia pada gelaran Motorcycle of The Year - Gridoto Award 2019 dan Forwot Motorcycle of the Year (FMY) 2019. Belum genap setahun sejak kehadirannya, motor skutik Honda ini juga meraih gelar Rookie of The Year - Otomotif Award 2020.