Daftar Idol Kpop Masuk Nominasi Mnet Asian Music Awards MAMA 2021, Apakah Ada Grup Kpop Favoritmu?

TRIBUNJABAR.ID - Ajang penghargaan tahunan Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 kembali akan digelar.

Secara resmi MAMA 2021 telah mengumumkan sejumlah idol Kpop atau grup Kpop yang masuk dalam daftar nominasi.

MAMA adalah acara penghargaan musik yang diselenggarakan Mnet, stasiun televisi hiburan dan musik Korea Selatan, setiap tahun.

Acara ini melibatkan partisipasi dari beberapa aktor dan penyanyi yang paling terkenal.

Pada 3 November, MAMA 2021 mengungkapkan nominasinya untuk acara yang digelar pada 11 Desember 2021.

Melansir Soompi, tahun ini ada beberapa perubahan telah dilakukan pada kriteria penentuan penghargaan tahun ini.

Tidak seperti tahun sebelumnya, kini voting penggemar tidak akan menjadi salah satu kriteria penentuan penghargaan Artist of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.

Sementara itu, penghargaan Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fans' Choice Top 10 akan ditentukan sepenuhnya melalui voting penggemar, tanpa kriteria lain.

Berikut ini daftar nominasi MAMA 2021.

Daftar Nominasi MAMA 2021